El arquero de Países Bajos recordó la charla que tuvo con Messi durante la tanda de penales

Ya pasaron varios meses de la conquista internacional de la tan anhelada tercera estrella que consiguió la Selección Argentina en el Mundial de Qatar y aún siguen apareciendo recuerdos sobre los momentos más complicados de aquella campaña.

Teniendo en cuenta este escenario, muchos hinchas recuerdan a perfección todo lo que pasó en la instancia de los Cuartos de Final ante el conjunto de Países Bajos que terminó favorable para los nuestros, pero que en algunos momentos incluyó algunos picantes episodios.

Por eso, el arquero neerlandés Andries Noppert entregó algunos detalles sobre la charla que tuvo con Messi en la tanda de los penales en declaraciones brindadas para De Cor Podcast.

“Le dije algo en inglés, sólo que no recuerdo exactamente qué. Mi inglés tampoco es que sea fantástico. Él me respondió en español, pero hablaba muy rápido y pensé: ‘Volvé a tu arco, esto no funcionará’. Así que regresé a mi arco”, sostuvo.

De inmediato el portero del plantel naranja se acordó del penal errado por el rosario frente a Polonia. “En este penal esperó. Yo ya estaba en el córner y él lo mandó para el otro lado”, puntualizó.

Fuente: 442