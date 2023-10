Así fue el dramático llamado al 911 de la niñera del chico de 12 años que cayó de un décimo piso en Palermo

Si bien la niñera del nene de 12 años, que cayó al vacío desde el décimo piso del edificio de Salguero al 2750, en el barrio porteño de Palermo, llamó de inmediato al 911 para dar aviso de la tragedia, según contó Alberto Crescenti, titular del SAME, la mujer quedó en estado de shock y no pudo explicar qué fue lo que pasó.

Luego de ser asistida, lo único que pudo repetir una y otra vez es que “no lo pudo salvar”. “No llegué a agarrarlo”, le dijo a la Policía en un fuerte estado de conmoción.

Crescenti también contó que los médicos contuvieron a los padres de la víctima. Mientras tanto, los vecinos de la Torre Bellini todavía no salen de la conmoción por que pasó.



Las autoridades están trabajando para determinar qué fue lo que sucedió, ya que hasta el momento no están claras las circunstancias en las que ocurrió el terrible hecho.

Qué se sabe hasta el momento sobre la trágica caída

Un nene de 12 años cayó esta tarde de un décimo piso en un edificio en el barrio porteño de Palermo y murió. La Justicia investiga qué fue lo que sucedió, ya que el chico estaba bajo el cuidado de su niñera.

Según confirmó la Policía de la Ciudad, el hecho ocurrió en un departamento ubicado en la calle Salguero al 2750, entre la avenida Cerviño y Juan Francisco Seguí. Las autoridades fueron hasta el lugar tras recibir un llamado al 911, realizado minutos antes de las 18.

El personal de la Comisaría Vecinal 14 C y una ambulancia del SAME acudieron hasta la zona a dos cuadras del Parque Las Heras. Sin embargo, los médicos no pudieron hacer nada para salvar al pequeño.

De acuerdo a lo que trascendió, el chico cayó al pulmón del edificio. Cuando los médicos del SAME llegaron, ya había fallecido.

Con informacion de Todo Noticias.