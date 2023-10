¿Cuándo juegan y dónde ver a Los Pumas Seven en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023?

Los Pumas Seven tienen como objetivo principal los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, en el cuál son el campeón defensor. Ya que en Lima 2019, el conjunto nacional se quedó con la medalla de oro, venciendo en la final a Estados Unidos.

Los entrenados por Santiago Gómez Cora arriban a este torneo como el gran favorito a ganar la presea dorada. Argentina integra el Grupo A con Uruguay, Chile y Jamaica, mientras que en el Grupo B están Estados Unidos, Canadá, Brasil y México.

El equipo argentino contará con todas sus figuras para disputar este torneo. Entre los jugadores más destacados se encuentran, Marcos Moneta, Gastón Revol y Matías Osadczuk, que son de los mejores jugadores del Circuito Mundial de Seven.

El calendario completo de Los Pumas Seven en los Juegos Panamericanos 2023

Fecha 1: Argentina vs Jamaica – Viernes 3 de noviembre a las 12:30 hs.

Fecha 2: Argentina vs Chile – Viernes 3 de noviembre a las 17:55 hs.

Fecha 3: Argentina vs Uruguay – Viernes 3 de noviembre a las 20:50 hs.

Semifinales 5° puesto: 4°A vs. 3°B – Sábado 4 de noviembre a las 10:50 hs.

Semifinales 5° puesto: 3°A vs. 4°B – Sábado 4 de noviembre a las 11:15 hs.

Semifinales: 2°A vs. 1°B – Sábado 4 de noviembre a las 12:30 hs.

Semifinales: 1°A vs. 2°B– Sábado 4 de noviembre a las 12:55 hs.

Definición 7° puesto – Sábado 4 de noviembre a las 15:50 hs.

Definición 5° puesto – Sábado 4 de noviembre a las 16:15 hs.

Definición medalla de bronce – Sábado 4 de noviembre a las 17:10 hs.

Definición medalla de oro – Sábado 4 de noviembre a las 18:10 hs.

Fuente: bolavip