¿Messi puede volver a jugar en el Barcelona?

Inter Miami se quedó sin posibilidades de acceder a los play-offs de la temporada 2023 de la MLS y Lionel Messi, al igual que sus compañeros, no verá actividad oficial hasta febrero del año próximo, cuando se inicie el nuevo calendario deportivo de la principal liga de fútbol de los Estados Unidos.

Amparado por el reglamento, el astro rosarino tiene la chance de salir a préstamo a un club del exterior para no perder rodaje -pese a que tiene compromisos amistosos y de Eliminatorias Sudamericanas con la Selección Argentina- y, entre tantos rumores, el FC Barcelona aparece como posible destino para el 10.

Según informó el reconocido diario SPORT, las Garzas estarían dispuestas a ceder a su máxima estrella con tal de que no pierda ritmo competitivo en los próximos meses. Sin embargo, cuando se le consultó al Tata Martino sobre este potencial escenario, el DT de Inter Miami fue contundente.

“La verdad que no sé nada del tema, esto me sorprende. Si me decís que va a visitar Barcelona de vacaciones, te puedo decir: ‘es probable’. Sobre los rumores, la verdad es que desconozco”, señaló el exentrenador de la Selección Argentina en su más reciente conferencia de prensa.

Henry y Beckham, los casos icónicos de préstamos desde la MLS

Lionel Messi podría seguir los pasos de dos jugadores históricos de la MLS, Thierry Henry y David Beckham. Ambos, en distintos contextos, se ampararon en el reglamento de la liga estadounidense para marcharse a Europa por la falta de partidos oficiales de sus equipos en el certamen doméstico.

La leyenda inglesa, hoy en las filas dirigenciales del Inter Miami, se marchó de Los Angeles Galaxy en los primeros días de enero de 2009 para convertirse en fichaje estelar del AC Milan en el mercado invernal. Al momento de la operación, la directiva angelina dejó en claro que Beckham iba a volver pase lo que pase, en medio de los rumores de una posible prolongación de su estadía en Europa, y así fue.

Este antecedente le sirvió a Thierry Henry en enero de 2012 para dejar a los New York Red Bulls para volver al club de sus amores, el Arsenal. Arsene Wenger, DT de los Gunners por aquel entonces, aclaró que el delantero francés únicamente iba a permanecer en la Premier League durante los primeros dos meses del año y luego iba a marcharse a Estados Unidos, algo que finalmente terminó sucediendo.

Ahora, ¿es concreta la posibilidad de que Messi retorne al fútbol europeo? Por el momento, solo se trata de rumores y la ilusión desde Barcelona en volver a contar con el astro rosarino, una chance que se le presentó frustrada al Blaugrana en el último mercado veraniego de 2023.

En estas instancias, solo dependerá de la voluntad de Leo de seguir compitiendo de manera oficial durante los próximos meses y, por supuesto, el plan que tenga Inter Miami con su máxima figura. Una cuestión para seguir de cerca en las próximas semanas

Fuente: Bolavip