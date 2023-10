¡Alerta en Fluminense! Nino se lesionó a 3 semanas de la final con Boca

None

A falta de tres semanas para la final de la Copa CONMEBOL Libertadores, que se disputará en el Maracaná de Brasil, tanto Boca como Fluminense acomodan sus calendarios en las competencias locales para llegar de la mejor manera a esta cita, que será el 4 de noviembre a las 17:00 horas de Argentina.

Para este partido, el Xeneize no llega con todas sus armas, ya que Exequiel Zeballos sufrió la rotura de ligamentos cruzados de su rodilla derecha, por lo que tendrá un plazo de seis a ocho meses de recuperación, y el capitán del equipo, Marcos Rojo, fue expulsado ante Palmeiras, por lo que deberá cumplir con una fecha de suspensión.

Fluminense por su parte, estaba con todo el plantel a su disposición, pero en las últimas horas el entrenador Fernando Diniz, quien a su vez dirige la Selección de Brasil en las Eliminatorias Sudamericanas, recibió una mala noticia, ya que, acorde a lo que informa el medio local O Globo, Nino se sufrió un esguince de rodilla en el entrenamiento con la Verdeamarelas.

Al ser tan prematura la lesión, el jugador está próximo a realizarse estudios, por lo que aún no hay un parte médico oficial ni mucho menos plazos de recuperación para Nino. En caso de que no pueda jugar, es una baja muy sensible para el Flu, ya que el central es el capitán del equipo y una de las figuras.

Además de Nino, el equipo brasileño también podría sufrir otra baja, ya que André, uno de los mediocampista titulares, fue notificado por CONMEBOLpara presentarse a declarar al Tribunal este martes 17 de octubre por pegarle a un micrófono en el partido ante Inter de Porto Alegre, y la sanción va de un apercibimiento a la suspensión de partidos.

Faltando 21 días para que se dé inicio al encuentro, desde Brasil comienzan a prender velas para que la lesión sea lo más leve posible y el capitán pueda estar presente en la gran cita ante el Xeneize en el Maracaná.

Fuente: bolavip