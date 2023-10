La incómoda reacción de Diego Leuco cuando le preguntaron al aire sobre su separación de Sofía Martínez

Diego Leuco se tomó con humor su separación de Sofía Martínez y generó un incómodo momento al aire. Todo ocurrió un día después de que los periodistas confirmaran que atraviesan una crisis de pareja.

Este martes, al aire de Antes que Nadie (Luzu TV), el conductor contó que por su cumpleaños cenó con dos amigos: uno que se volvió temprano de la reunión y otro que se quedó un “ratito más”. “Que se está separando”, lanzó con picardía Mica Vázquez para poner sobre la mesa la flamante ruptura amorosa de Leuco y generó risas en el estudio.

Todos los integrantes del ciclo empezaron a reírse sin parar y, con cierta incomodidad, trataron de no tocar el tema. Sin embargo, Leuco tomó la posta y explicó por qué este lunes conversó con LAM (América) y anunció que no atraviesa un buen momento con Martínez.

“No estoy fingiendo demencia. Solamente no hay mucho más para decir. Está todo dicho, está todo público. No es la idea insistir demasiado ni mediatizar nada. Se pregunta, se responde con cordialidad. Es lo dicho y no hay mucho más para agregar”, sostuvo entre risas para dar por cerrado el tema.

Diego Leuco y Sofía Martínez confirmaron una crisis de pareja: “Estamos tratando de encontrarle la vuelta”

Diego Leuco y Sofía Martínez contaron que atraviesan una crisis después de dos años de pareja. Ambos periodistas conversaron con un cronista de LAM (América) y, aunque no confirmaron que estén separados, reconocieron que ya no viven juntos.

“Cada pareja tiene momentos y estamos transitando uno más. Yo lo quiero un montón, y creo que él también a mí así que es un momento más. No sé cómo describirlo”, reconoció la periodista en diálogo con el movilero Alejandro Castelo.

Además, negó que esta suerte de “impasse” no se deba a una incompatibilidad en sus agendas: “La realidad es que él siempre me acompaña mucho a mis trabajos y yo a él también. Yo creo que es algo más por el orgullo, por lo bien que le va en el trabajo, ver al otro realizado”.

Con un tono similar al de su novia, el periodista contó lo que siente por su novia y se mostró optimista con la posibilidad de encauzar la relación. “Es lo que dijo Sofi, a veces, a pesar del amor hay que tratar de encontrarle la vuelta y estamos en ese momento. Nos amamos muchos, estuvimos juntos en mi cumpleaños porque tenemos una historia hermosa, pero a veces no es fácil y no alcanza para congeniar”, explicó.

Y remarcó: “No es algo que no le pase a todo el mundo. Es ver un poco... tenemos que ver cómo engancharnos de nuevo como nos gusta estar porque hay mucho amor. Es muy difícil todo lo que congeniar para estar juntos. Yo la amo mucho, es una persona increíble y lo sabe todo el mundo”.

Fuente: TN