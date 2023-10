Manchester United quiere juntar a Garnacho con una mega estrella mundial

Alejandro Garnacho es de los mejores jugadores que tiene Manchester United, y los dirigentes quieren rodearlo de estrellas top a nivel mundial para que el club que hace de local en Old Trafford pueda regresar a las épocas doradas.

Más allá de los refuerzos que arribaron en el último mercado de pases, en El Chiringuito aseguraron que los propietarios Joel Glazer y Avram Glazer sueñan con poder concretar el arribo de una mega estrella que se encuentra en un enorme conflicto con su actual equipo: Luka Modric.

Sin lugar en la consideración de Carlo Ancelotti, el croata perdió muchísimo terreno en Real Madrid y disputó 391 minutos en los 9 partidos de los que participó de la vigente temporada. “Quiero jugar y si es necesario cada tres días no pasa nada”, resaltó el subcampeón del mundo en el Mundial de Rusia, en 2018. Y en el próximo período de fichajes será el gran objetivo de Manchester United.

La idea de los Red Devils es poder sacar a Modric del Merengue, donde posee contrato hasta mediados del 2024, por lo que su llegada podría darse a raíz de un resarcimiento económico muy escueto, lo que facilitaría que Garnacho tenga un nuevo mentor en el campo de juego, como así también en el vestuario.

Erik ten Hag sabe que a Alejandro Garnacho lo está apadrinando Lionel Messi en la Selección Argentina, algo que también sucedió cuando Cristiano Ronaldo aún estaba en Manchester United, previo a lo que fue su salida hacia Al-Nassr. Y como necesitan un futbolista del calibre del ex Tottenham, no verían descabellada su incorporación.

Luka Modric habló de su futuro

Antes del partido de Croacia contra Turquía, que se disputó en octubre del 2023, Luka Modric se refirió a lo que ocurrirá con su carrera: “Bueno, no me gustaría entrar en eso ahora, aún queda mucho tiempo hasta el invierno y fin de año. Lo he dicho muchas veces, a mi edad no se puede planificar nada con anticipación, hay que ir un día a la vez de partido en partido y veremos qué nos depara el futuro”, sostuvo en conferencia de prensa.

