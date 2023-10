Un argentino diseñó el auto que utilizará Verstappen

None

Max Verstappen, tricampeón mundial de la Fórmula 1, lucirá un nuevo diseño en la estética de su auto para el Gran Premio de Estados Unidos, que se disputará este domingo. Lo particular: el diseño estuvo a cargo de un argentino.

Franco Cavallone, artista santafecino, fue el delegado de diseñarle el automóvil a Verstappen. Todo esto fue gracias a la campaña Make Your Mark, lanzada por la escudería Red Bull. Este concurso se trataba sobre dibujarle la carrocería al coche de la marca austríaca, por lo que la mejor decoración, sería la que utilizaría el equipo en su próxima carrera; y en este caso, un argentino salió ganador.

"¡Soy un diseñador gráfico independiente y esto es sin duda lo más emocionante que he diseñado! Es como un sueño que esto me esté sucediendo, ver mi diseño en el auto será el mejor día de mi vida, no puedo esperar a verlo en la pista", explicó el autor.

El diseño ganador para la corrida en Austin, se inspira en la bandera de la estrella solitaria de Texas y presenta líneas rojas, blancas y azules a lo largo de todo el chasis, desde el tren delantero hasta el alerón trasero.

"Es realmente emocionante ver cómo esta competencia única dirigida por los fanáticos cobra vida y coincide con el crecimiento de la Fórmula 1 y de nuestros seguidores en los EE. UU.", comentó el director del equipo Red Bull, Christian Horner, y agregó: "Creo que Franco ha hecho un excelente trabajo y el auto luce increíble mostrando los colores y la cultura texana".

Otro detalle, es que para el Gran Premio de Miami, el diseño también había sido por parte de Argentina. Martina Andriano, había sido la artista que ganó aquel concurso. "Recuerdo que cuando me enteré de Make Your Mark, estaba viendo la segunda sesión de entrenamientos del Gran Premio de Miami, era la primera vez que asistía a una carrera de Fórmula 1 y me enteré de que la decoración del Red Bull había sido diseñada por una aficionada argentina, como yo", expresó Cavallone en el sitio de la escudería.

El holandés campeón de esta edición de la Fórmula 1, buscará ampliar su racha de triunfos este domingo e intentará llegar a la victoria número 50 en la competición.

Fuente: 442