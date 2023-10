Juega Inter Miami y Lionel Messi tendrá minutos ante Charlotte en el cierre de la temporada regular de la MLS

None

Con el Inter Miami de Lionel Messi ya matemáticamente eliminando, un total de 10 equipos se jugarán este sábado las últimas tres plazas disponibles para los playoffs de la MLS, en la última jornada de la temporada regular.

El equipo del argentino, ya eliminado, visitará a Charlotte que, por el contrario, afronta este compromiso con opciones de clasificarse a la etapa decisiva después del empate 2-2 del miércoles justamente ante Inter Miami con Leo como espectador tras regresar de su doble fecha con la Selección argentina.

Así, Charlotte FC debe ganar en el Bank of America Stadium en una revancha contra el Inter y también recibir ayuda de otros resultados. Charlotte FC necesita que dos de los tres equipos que tiene por encima (CF Montreal, New York Red Bulls y Chicago Fire FC) pierdan o empaten sus partidos.



Hora de Charlotte FC vs Inter Miami

El partido entre Charlotte FC e Inter Miami de Lionel Messi comenzará a las 19, hora de la Argentina.

Cómo ver Charlotte FC vs Inter Miami, EN VIVO: TV y ONLINE

El partido del Inter Miami de Lionel Messi podrá verse a través de la MLS Season Pass, en Apple TV.

Valor de la suscripción: U$S 7,99 mensual

Valor de la suscricpión hasta el final de la temporada: U$S 24,99

El usuario Apple TV tiene 7 días gratis y luego un costo de U$S 6,99 por mes.

Fuente: TN