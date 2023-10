Perotti: "Es la hora de la unidad nacional"

El gobernador Omar Perotti formuló un reconocimiento a Sergio Massa como “el responsable directo” de la remontada de votos que logró Unión por la Patria entre las Paso y las generales. “Él es el responsable de esta motivación, de este entusiasmo, de este crecimiento. Y con cada uno de los sectores internos trabajando codo a codo, tratando de pedir disculpas (como él mismo dijo), ir a buscarlos, convencerlos. Y sin duda eso se ha dado. El resto de las fuerzas ha mantenido o ha caído en sus votos, aquí ha habido un claro crecimiento, y creo que es el esfuerzo del trabajo fundamentalmente empezando por quien entendemos va a ser el próximo presidente de los argentinos”, dijo el mandatario en la noche de este domingo, donde esperó los resultados en la Casa Gris.

- ¿Cuál debería ser la estrategia de Sergio Massa de cara al balotaje, tomando en cuenta que hay muchas similitudes en lo que puede ser el electorado de Milei y Bullrich?.

- Primero, con una convocatoria que tiene que comenzar hoy, de unidad nacional. Un proyecto federal de desarrollo productivo, de acompañamiento al que invierte y al que trabaja, una convocatoria a los mejores hombres y a las mejores mujeres, más allá de su pertenencia política. Y hay figuras no me cabe duda que trabajaron en el espacio de Patricia Bullrich, desde expresiones del radicalismo, del PRO e incluso del justicialismo, que se alejaron, hay que convocarlos que hay que generar una expresión donde el candidato Sergio Massa tenga la libertad de integrar los equipos de la mejor manera. Y creo que es la mejor manera no de convencer, sino de mostrar claramente lo que se quiere para los próximos años de la Argentina.

- Massa dijo aquí en Santa Fe que lo quería a usted en su equipo. ¿Va a tener un rol más activo de cara al balotaje?

- Nosotros nos consideramos del equipo de Sergio Massa desde el primer día que asumió en el Ministerio; eso no quiere decir que uno vaya a ser funcionario. No me cabe duda de que todos los gobernadores y dirigentes van a poner lo mejor para enriquecer esta propuesta, pero fundamentalmente para darle la libertad y la apertura necesaria para llevar adelante un proyecto de unidad nacional.

- Aquí se habló mucho de “plan platita” y de “campaña del miedo”. ¿Influyó eso en los resultados?

- Creo que la reflexión tiene que haber también jugado su papel. Los argentinos hemos vivido situaciones parecidas en otros momentos, y sabemos que no se sale mágicamente, que no se sale rompiendo todo, que se vaya todo al diablo y arranquemos de nuevo, que el ajuste lo haga Fulano y a mí no me va a tocar. Creo que se sale seriamente. Y que quien está en mejores condiciones de hacerlo es Sergio Massa. Yo soy muy optimista en el futuro de la Argentina y en un proyecto de unidad nacional.

Con informacion de El Litoral.