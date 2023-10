Revelan las dos únicas palabras en inglés que dice Messi en el vestuario del Inter Miami

None

Oficialmente finalizó la primera temporada de Lionel Messi como jugador del Inter Miami, en la que tuvo un buen desempeño, logrando la Leagues Cup (primer título de la historia del club) y llegando a la final de la U.S. Open Cup, aunque no tuvo la misma suerte en la MLS, en la que quedaron eliminados en la fase regular.

Con estos buenos resultados, el capitán de la Selección Argentina logró revolucionar a la institución, tanto fuera como dentro del campo de juego, ya que hasta dentro del vestuario del equipo dirigido por Gerardo Martino cambiaron la forma de comunicarse, debido a que la Pulga no habla inglés.

“Yo no lo he escuchado hablar inglés a Leo… A veces, ha dicho ‘Good moorning’ cuando entra, pero los que hablan inglés y no saben español están aprendiendo a hablar español”. confesó en diálogo con Infobae el juvenil Edison Azcona, dejando en claro que hacen todo lo posible para que Messi se sienta cómodo

Cabe destacar que en la zona en la que vive la Pulga gran parte de los habitantes son de habla latina, y que dentro del plantel hay muchos jugadores que hablan el castellano, tales como sus excompañeros en Barcelona, Sergio Busquets y Jordi Alba, así como también varios compatriotas, como Facundo Farías o Tomás Avilés

El bautismo a Messi en Inter Miami

Además de confesar lo que habla Messi en inglés, Azcona confesó que el delantero tuvo un bautismo en su llegada a la institución. “Él cantó en una cena para nosotros en el primer viaje que tuvo con el equipo”. DeAndre Yedlin y Víctor Ulloa fueron los encargados de incentivarlo: “Estaban diciendo que tenían que cantar y bromeando. Primero, Jordi fue a cantar, Sergio también y Leo fue a lo último”, explicó.

Los regalos de Messi al plantel

El delantero argentino les regaló auriculares con los colores y el escudo del club a cada jugador luego del triunfo ante Cruz Azul en su debut. Al respecto de eso, Azcona comentó: “Los tengo, sí. Los uso, de hecho. ¿Cómo me llegó? Fue antes de un partido y estaban en cada asiento del vestuario que tenemos antes de llegar al estadio. Llegamos a donde entrenamos y, en ese vestuario, había uno en cada asiento de los jugadores”.

Fuente: Bolavip