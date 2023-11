ASHWARYA y Adidas Originals son una combinación hecha en el cielo creativo

ASHWARYA, la artista indoaustraliana, colaboradora de Adidas Originals, destaca la autenticidad y la creatividad.

Con su ethos compartido de autenticidad y elecciones audaces, la energía creativa entre ASHWARYA y Adidas Originals no fue una sorpresa. Ambos abogan por un mundo donde el verdadero yo artístico pueda presentarse sin juicios, construyendo una comunidad donde la autenticidad sea honrada y empoderada.



ASHWARYA perfeccionó su creatividad durante los confinamientos de la COVID-19 en Melbourne, lo que resultó en el lanzamiento en 2020 de su sencillo debut “Psycho Hole”. Ahora, enfrentada al desafío de difundir su música por todo el mundo sin salir de su casa, la artista indoaustraliana convirtió esta situación en un ejercicio para construir su carrera y estableció su base de seguidores en TikTok. Esto impulsó el lanzamiento de su primer EP, “Nocturnal Hours”, en 2021, el cual recibió comparaciones con estrellas del pop oscuro pero con un giro único. Combina su herencia india con su música, citando a Bollywood como una gran inspiración que se puede escuchar claramente en su lírica en hindi.

“El mundo de ASHWARYA es una colección de diferentes alter egos míos y los distintos personajes que quiero presentar, pero todos son en esencia parte de mí. Hay un elemento de un mundo cinematográfico en mi música y me gusta presentar mis visuales de manera cinematográfica”, dice. “Me gusta diferenciar cómo la gente me percibe como ASHWARYA la artista en comparación conmigo como una persona común, o lo que la gente piensa que soy en la vida cotidiana. Definitivamente adopto un personaje cuando estoy en modo artista”.



Con su nuevo EP “Why Has It Got To Hurt So Much”, ASHWARYA toma a sus oyentes de la mano y los lleva en un viaje completo de desamor y optimismo, desmenuzando la tristeza y la desesperación con nuevos mensajes de esperanza. “Dejar ir a las personas que más amas podría ser lo mejor para ti y salir de ello con una sensación de paz”, explica sobre el proyecto de cinco canciones. “Me gusta contar historias y contrastar cosas, no siento que necesariamente deba ser una cosa específica”.

Ella cree que la colaboración es clave para expandir los límites y se siente profundamente inspirada por su comunidad, donde dice que no hay nada demasiado extravagante o extravagante. “Es bastante mágico cuando encuentras momentos en el estudio en los que te retroalimentas”, señala. “Hay una energía no dicha cuando trabajas con la persona adecuada, o estás en el entorno adecuado, luego captar esos momentos en el micrófono o en el estudio, esa es la mejor manera para mí de escribir”. Al igual que al comienzo de su carrera, ASHWARYA no presta atención a los límites o parámetros que tradicionalmente se establecen para estrellas del pop como ella. Su entorno creativo ideal es uno que puede explorarse sin límites.

Ella afirma: “Le doy mucha importancia a con quién trabajo y cuando tengo personas a mi alrededor que pueden ser tan salvajes y locas con sus ideas, podemos decir o hacer lo que sea, nada es demasiado extravagante y nada es demasiado loco, ese es un entorno realmente bueno en el que estar. Terminas con un producto en el que sabes que no hubo medidas a medias y todos tuvieron la libertad de hacer lo que quisieran”.

El arte de la colaboración es una parte fundamental del proceso creativo de ASHWARYA, pero esta actitud abierta a la inspiración se extiende a todos los aspectos de su vida. Regularmente se admira de las personas que la rodean y su comunidad creativa. “Encontrar a otros creativos que tienen un gusto o enfoque completamente diferente y poder colaborar de una manera en la que no haya ego, no haya un ‘no’, y todos estén dispuestos a expresarse, creo que es realmente importante”. Agrega: “Para mí personalmente, cuando estoy escribiendo o pensando en una idea para un video, o eligiendo un atuendo para una sesión de fotos, siempre es genial permitir que otros entren en mi mundo y retroalimentarnos mutuamente”.

Desde construir su comunidad en línea hasta tocar en festivales como Groovin The Moo y Field Day, y ser la artista de última hora en el concierto de Dua Lipa en Melbourne, ASHWARYA ha alcanzado numerosos hitos en su carrera temprana que le han permitido conectar con nuevas audiencias e inspirar a nuevos fanáticos. Quiere empoderar a su comunidad y recordarles que abracen su singularidad y se expresen auténticamente, y ella misma lidera con el ejemplo, ya sea en sus elecciones de moda, colaboraciones artísticas o presencia en las redes sociales. “Siento que soy bastante reservada en general, así que cuando puedo ser libre y artística, eso es mi salida. Puedo aprender más sobre mí misma”, comparte. “Los artistas, o al menos yo personalmente, no podemos sentarnos con nuestras emociones porque es muy intenso y estás constantemente pensando. Así que cuando tienes una obra de arte en la que puedes mirar hacia atrás, te das cuenta de cómo estabas percibiendo el mundo que te rodea en ese momento”.

“Intento construir un mundo en torno a la música y permitir que otras personas entren en ese pequeño mundo mío a través de la narración, la forma en que me visto y la forma en que hablo”, continúa. “Todo es parte de ese mundo”.

Fuente: Xmag