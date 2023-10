Matías Soulé, la joya argentina que se quiere robar Italia

El argentino Matías Soulé sorprendió a propios y extraños con su infernal inicio de temporada defendiendo la camiseta del Frosinone, club que lo pidió a préstamo desde la Juventus para darle más rodaje del que gozaba en la Vecchia Signora. Con tres goles y una asistencia en sus primeros siete partidos en la Serie A 2023-24, Italia empieza a seguirlo bien de cerca para futuras convocatorias.

“Soulé está entre los nombres que tenemos en carpeta, tenemos un ojo sobre él. Lo está haciendo muy bien en la Serie A y tenemos que darle la oportunidad a aquellos jugadores que están empujando para poder meterse en el equipo y son jóvenes”, confesó Luciano Spalletti, entrenador de la Azzurra, sobre la joya argentina.

Desde este lado del charco ya comenzaron las gestiones para involucrar a Soulé con la Albiceleste. De hecho, Lionel Scaloni ya lo ha citado para jugar con los campeones del mundo pese a no haber podido debutar de manera oficial en la Selección. No obstante, la última palabra la tendrá el jugador y hoy no se lo ve convencido para elegir la bandera que quiere representar a futuro

“Aún no lo he decidido entre Argentina o Italia, no es una elección fácil. Tengo que hablar con Spalletti. Recién comienzo a jugar de forma continua, no quiero tomar una decisión ahora y precipitarme”, dijo el actual futbolista de Frosinone sobre una decisión que tiene en vilo a dos de las federaciones más importantes del mundo.

Es por eso que, en un nuevo video para el canal de Bolavip en YouTube, repasamos toda la información que surgió en torno a la decisión que deberá tomar Soulé a futuro, la postura de Argentina e Italia para intentar convencerlo y el nivel que lo lleva a estar bajo la lupa de dos de las selecciones más ganadoras de la historia.

Fuente: Bolavip