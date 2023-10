Violación grupal en Palermo: piden 20 años de cárcel para los acusados

Los abogados de la joven que en febrero de 2022 fue víctima de una violación grupal en el barrio porteño de Palermo solicitaron este viernes la pena de 20 años de cárcel para los seis detenidos que son juzgados como presuntos autores del delito de abuso sexual agravado.

Los abogados querellantes Hugo Figueroa y Osvaldo Cantoro formularon el pedido en su alegato ante el Tribunal Oral en lo Criminal 14 de la Ciudad de Buenos Aires, donde se tramita el juicio contra los hombres acusados por el abuso sexual ocurrido en febrero de 2022 cerca de la plaza Serrano de Palermo.

Los representantes legales de la víctima consideraron a seis acusados autores o partícipes necesarios de un "abuso sexual con acceso carnal agravado por la intervención de dos o más personas" y pidieron para ellos, el máximo de la pena para ese delito.

La polémica declaración que hizo el principal acusado desde la cárcel

El principal acusado por el abuso sexual, Ángel Pascual Ramos, de 24 años, aseguró esta semana desde la cárcel de Ezeiza que el "error" fue haber elegido un auto estacionado para tener sexo.

Ramos aseguró que él no cometió el abuso sexual ni hizo "nada ilegal", y explicó que se trató de una relación sexual "mutua y consentida".

También consideró que probablemente el "error de ambos" -por él y la denunciante- fue haber elegido mantener ese encuentro íntimo en el interior de un auto estacionado en la vía pública.

Qué dijo la víctima de la violación grupal en Palermo

Por su parte, la víctima declaró en el juicio el 1ro de septiembre pasado y afirmó que "le arruinaron la vida" y que nunca dio el consentimiento para tener relaciones sexuales con ninguno de los imputados.

"Nunca hubiera prestado consentimiento para estar con un hombre, no es mi inclinación sexual", agregó la joven al descartar, tal como ya lo había hecho en su declaración durante la instrucción, que las relaciones sexuales que tuvo con algunos de los imputados hayan sido consensuadas.

De los seis acusados por el abuso sexual cometido en grupo, Ramos es el más complicado por las pericias de ADN y por los videos.

El hombre ya había dado su versión de los hechos ante los jueces Gabriel Vega, Gustavo Valle y Domingo Altieri en la primera jornada del debate, que fue realizada el 28 de agosto último.

En aquella oportunidad dijo que él no conocía previamente a los otros cinco coimputados por el abuso sexual grupal, que no violó a la joven y que "no hubo un plan para abusar de nadie".

De acuerdo a la investigación, las imágenes de los videos lo identifican a Ramos como el primero en abusar de la denunciante en el asiento delantero del auto, y su perfil genético fue identificado no sólo en el líquido seminal hallado en la ropa interior y en los hisopados practicados a la víctima, sino también bajo las uñas de la chica, lo que para fiscalía indica que ésta se resistió al acto sexual y llegó a rasguñarlo.

Fuente: Clarin