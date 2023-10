All Blacks vs. Sudáfrica por la final del Mundial de Rugby: horario, canal de TV y formaciones

Este sábado 28 de octubre, Nueva Zelanda se va a medir ante Sudáfrica en la final del Mundial de Rugby que se celebra en Francia en un encuentro que se realiza en el Stade de France en Saint Denis.



El juego se va a desarrollar a partir de las 16 (horario argentino) y será dirigido por el silbato Wayne Barnes. La transmisión la podés disfrutar desde la pantalla de TV Pública, ESPN y porsupuesto de manera online en Star+.

Este partido sin duda es uno de los más atractivos de los últimos años y esto se debe a que se cruzan dos potencias las cuales buscarán conseguir por primera vez en la historia un tetracampeonato.

Se debe remarcar que ambos equipos se enfrentaron en cinco oportunidades en el certamen internacional con un saldo de tres triunfos para los neozelandeses y dos para los sudafricanos.

Nueva Zelanda desea quedarse con la corona

Ian Foster realizará un solo cambio en este equipo que derrotó con un 44-6 a su similar de Argentina en las semifinales del torneo. En el plantel títular aparecería Brodie Retallick en lugar de Samuel Whitelock.

Sudáfrica sabe que puede consagrarse

Los Springboks, por su lado, alcanzaron esta instancia tras superar a los ingleses por 16-15. En el último choque del certamen regresará a la alineación titular los medios, Handré Pollard y Faf de Klerk.

Alineaciones All Blacks vs. Springboks

All Blacks: 1. Ethan De Groot, 2. Codie Taylor, 3. Tyrel Lomax, 4. Brodie Retallick, 5. Scott Barrett, 6. Shannon Frizell, 7. Sam Cane (c), 8. Ardie Savea, 9. Aaron Smith, 10. Richie Mo'unga, 11. Mark Tele'a, 12. Jordie Barrett, 13. Rieko Ioane, 14. Will Jordan y 15. Beauden Barrett.

Suplentes: 16. Samisoni Taukei'aho, 17. Tamaiti Williams, 18. Nepo Laulala, 19. Samuel Whitelock, 20. Dalton Papali'i, 21. Finlay Christie, 22. Damian McKenzie, 23. Anton Lienert-Brown.

Springboks: 1. Steven Kitshoff, 2. Bongi Mbonambi, 3. Frans Malherbe, 4. Eben Etzebeth, 5. Franco Mostert, 6. Siya Kolisi (c), 7. Pieter-Steph Du Toit, 8. Duane Vermeulen, 9. Faf De Klerk, 10. Handre Pollard, 11. Cheslin Kolbe, 12. Damian De Allende, 13. Jesse Kriel, 14. Kurt-Lee Arendse, y 15. Damian Willemse.

Suplentes: 16. Deon Fourie, 17. Ox Nche, 18. Trevor Nyakane, 19. Jean Kleyn, 20. Rg Snyman, 21. Kwagga Smith, 22. Jasper Wiese, 23. Willie Le Roux.

Fuente: 442