Escándalo en la Primera Nacional: suspenden Quilmes vs. Gimnasia (M) por una agresión al arquero visitante

Por el encuentro correspondiente a los octavos de final del Reducido de la Primera Nacional, que da el segundo ascenso a la Primera División, cerrando la jornada del sábado, en el Estadio Centenario, Quilmes recibía a Gimnasia de Mendoza para conocer a un nuevo clasificado a los cuartos de final.

Tras irse al descanso con el marcador empatado en 0, que le daba el pase al local por la ventana deportiva, previo a la reanudación del complemento el partido fue suspendido, debido a que desde la tribuna de Quilmes tiraron una bomba de estruendo cerca de Brian Olivera, el arquero del rival.

El mismo, explotó cerca del arquero, y por esto terminó aturdido. Luego de que pasen unos minutos, en los que no pudo recuperarse, el árbitro del encuentro, José Carreras, decidió dar por finalizado el encuentro. Por este incidente, el arquero tuvo que retirarse en camilla.

Este bochornoso hecho siguió mientras que el arquero era retirado en camilla, debido a que los plateítas le siguieron arrojando cosas a Olivera en el momento que los médicos lo llevaban al túnel para atenderlo con mayor comodidad dentro del vestuario visitante.

Dialogando con la transmisión oficial de TyC Sports, el árbitro Carreras explicó los motivos de la suspensión: “Se estaba acomodando en el arco, le explotó una bomba de estruendo cerca de él. Yo desde la mitad de la cancha no lo pude percibir, pero el asistente que estaba controlando la red me dio fe. Cayó, le preguntamos, está aturdido y le temblaba la pierna”, comenzó.

Y agregó: “Ante esto, si no puede continuar él, tenemos que suspender el partido. Nosotros informamos lo que pasó y después no corre por nosotros. El partido fue suspendido en el entretiempo, no habíamos dado inicio al segundo tiempo”.

Con respecto a cómo se seguirá el encuentro, en el transcurso de la próxima semana el Tribunal de Disciplina deberá resolver si el mismo se continúa jugando o si se da por perdido el partido al equipo local, además de una posible sanción que puede recibir el estadio.

Fuente: bolavip