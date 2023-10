El Kun Agüero dio su pronóstico sobre la final de la Copa Libertadores

None

En una semana, Boca Juniors buscará conseguir la séptima Copa Libertadores de su historia en un enfrentamiento en el que se medirá ante Fluminense el próximo 4 de noviembre en el estadio Maracaná.

Teniendo presente esta situación, Sergio Agüero tuvo tiempo para analizar el encuentro en declaraciones brindadas para Star Plus. "Yo creo que Boca está, por los jugadores que tiene y el equipo con el que llegó a la final, jugando normal porque no es que jugó ¡wow! Pero tiene un mérito Boca que los demás no tuvieron: defensivamente son fuertes, Chiquito (Romero) está muy bien", dijo.

"Para mí Boca está mucho mejor parado en este sentido por cómo viene jugando. Salvo que ahora Boca quiera hacer todo lo contrario a lo que viene haciendo y ahí es otra cosa. Pero si juega de la manera que viene jugando, tiene muchas chances, aunque Fluminense tiene buen equipo", puntualizó.

El ex jugador de la Albiceleste también tuvo tiempo para elogiar a Valentín Barco a quien considera muy completo. "Creo que después de esta final, pase lo que pase, ganando Boca o perdiendo, tiene muchas chances de salir. Porque son jugadores que hoy son imposibles de retener en Argentina y la verdad que es un pibe que ya puede tener un gran progreso en Europa".

"También le va a servir a la Argentina, no es lo mismo empezar a agarrar experiencia afuera... Obvio que si puede seguir un año más tampoco está mal porque es joven, pero cuando los equipos hacen la oferta es muy difícil, sobre todo para los equipos argentinos es muy difícil decir que no", opinió sobre uno de los jugadores más destacados del plantel que conduce tecnicamente Jorge Almirón.

Fuente: 442