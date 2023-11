Mauricio Pinilla se demostró inconforme con el Balón de Oro y atacó a Messi: "Si lo ganas jugando en la MLS, estamos todos locos"

Mauricio Pinilla, ex delantero chileno, se demostró en desacuerdo con la entrega del Balón de Oro para Lionel Messi, este martes mediante el programa de noticias deportivas ESPN Chile.

“Si ganas el Balón de Oro jugando en la MLS quiere decir que estamos todos locos. Es eso o que la MLS se transformó en una potencia mundial en lo deportivo", expresó el ex futbolista. Y agregó: "No vamos a poder ver más a Messi festejando nuevamente un Balón de Oro y agradecerle todo lo que nos entregó fin de semana tras fin de semana, en Champions, en todas las competiciones que disputó y coronándose como campeón del mundo.

Siguiendo con su indignación por lo ocurrido en la gala celebrada en Francia, el actual panelista de ESPN expresó: "Pesó totalmente la Copa del Mundo. No sé para qué vamos a hacer premios en el año. Total, si solo se va a contar solo una competición. Está bien la importancia del Mundial, fantástico, pero en el global no me parece que haya sido el mejor. Si el que se lleva la Copa del mundo va a ser el mejor, esperemos que se repita a lo largo de los años".

Inclusive, el ex deportista del Sporting de Lisboa no solo disparó en contra de Messi, si no también atendió frente a Emiliano Martínez. "Yo ya no creo en estos premios. Lo del Dibu Martínez roza lo ridículo", comentó el trasandino.

Fuente: 442