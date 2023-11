Carlos Zimerman: “Los Radicales que no quieren a Milei es por que no van a poder seguir viviendo del estado”

Escuchar a Gerardo Morales decir que si gana Milei no va a poder pagar los sueldos hasta el mes de Abril es sencillamente denigrante y digno de lo peor del kirchnerismo. Justamente Gerardo Morales que tiene casi medio centenar de familiares viviendo del estado y a su hijo en un área muy sensible y rentable de la provincia de Jujuy.

El Radicalismo no puede dejar que su presidente hable a favor del candidato peronista y en contra del libertario cuando el partido se declaró prescindente y le dio vía libre a sus militantes para que voten a “su” conciencia.

Los Radicales que no quieren que Milei gane es para no perder los privilegios de seguir viviendo del estado. Hay dirigentes que están atemorizados con la posibilidad de que se recorten partidas y que los “ñoquis” se queden si “trabajo”. Son los mismos que nunca tuvieron actividad privada, que nunca pagaron sueldos, que no saben lo que es pagar impuestos y que no saben otra cosa que estar a la expectativa de algún cargo o poner a algún “correligionario” para quedarse con un porcentaje del sueldo con el falso argumento que es para “el partido”.

Argentina no puede seguir soportando a estos dirigentes, la manera de castigarlos es votando el 19 de Noviembre al candidato que no mintió , que no nos engañó y que si bien no sabemos cómo va a actuar, tiene la ventaja de no tener el pasado oscuro de Sergio Massa y todos los que lo acompañan y propician su triunfo.

Con los que quieren seguir usufructuando para su propio beneficio a este estado flaco y escuálido, quienes solo aspiran a un cargo, quienes no tienen el más mínimo escrúpulo y vaticinan el apocalipsis, seguramente no iremos a ningún lado, simplemente por que son los mismos que nos vienen mintiendo desde hace 40 años. Es hora de cambiar el rumbo de este país maltratado y desbastado, es hora de dejarle de darl el voto a los ladrones de siempre, y no escuchar a los que viven de nuestro sacrifico.