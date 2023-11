Iban a la final entre Boca y River, un conductor borracho los chocó y el único sobreviviente pide justicia

Este viernes se cumplen 5 años del trágico accidente de Lobos en el que murieron cuatro amigos que viajaban desde Chubut a Buenos Aires para ver el Superclásico en La Bombonera. El conductor en estado de ebriedad que los chocó sigue libre, manejando como si nada hubiera pasado, y las familias de las víctimas denuncian que la causa está estacanda.



El 10 de noviembre del 2018, Malcom Viton, Sebastián Berra, César Ezequiel Jones, Franco Guido Silvestri y Luciano Virgili iban en una Renault Partner por la Ruta 205 rumbo a la Ciudad de Buenos Aires para ver el partido entre Boca y River por la final de la Copa Libertadores. De repente, se les cruzó una camioneta Toyota Hilux a toda velocidad y los impactó de frente. Tres de los jóvenes murieron en el acto, el cuarto falleció horas después en el hospital y Luciano sobrevivió.

El conductor, Francisco Lucesole, fue sometido a una prueba de alcoholemia dos horas después del hecho y se comprobó que tenía 1,8 gramos de alcohol en sangre, cuando el permitido en la provincia de Buenos Aires en ese momento era de 0,5. Lo imputaron por cuádruple homicidio culposo, aunque la investigación se dilató y hasta el momento no tuvo una condena.

La última novedad que tuvieron los familiares de las víctimas fue una audiencia en la que se pidió una probation para Lucesole, en la que la defensa solicitó 400 horas de servicio público y un resarcimiento de 5 millones de pesos. “Nos pareció una aberración que fiscales y abogados se debatan cuánto valían la vida de nuestros chicos. Rechazamos esa propuesta, que fue avalada por la fiscal Patricia Hortel, porque nosotros queremos justicia y que el asesino pague por sus actos”, expresó con total indignación Carlos Silvestri, papá de Franco, uno de los jóvenes fallecidos.

El hombre es presidente de la peña oficial de Boca en Trelew y después del choque que le quitó la vida a su hijo se puso al hombro varias campañas para concientizar sobre la educación vial. “La muerte de mi hijo se convirtió en una lucha para que no le pase esto a nadie más. Por dentro, con mi esposa, estamos destruidos, pero si no hacía algo por esta causa, no iba a poder procesar todo el dolor que sentí. Lo hago por Franco y por todas las víctimas de siniestros viales”, agregó.

Carlos, al igual que el resto de los padres y madres de los chicos fallecidos, vienen batallando contra los tiempos de la Justicia, que tiene frenada la causa casi por completo. “La fecha de juicio quedó en standby después de la última audiencia, porque cuando el Juzgado de Garantías N° 7 de Saladillo rechazó la probation, la defensa presentó una apelación que debe resolver la Sala I de la Cámara de Apelaciones de La Plata. Ya pasaron 6 meses y todavía no tenemos novedades”, expresó.

Para colmo, la pena que podría recibir en un juicio el conductor es de máximo 6 años. Está acusado por los delitos de “cuádruple homicidio culposo agravado” y “lesiones gravísimas” en el caso de Luciano Virgili.

“Es un despropósito que solo vaya 6 años a la cárcel, si es que va. Es irrisorio. Estamos hace 5 años esperando justicia, para que esta persona que mató a cuatro chicos pueda estar la misma cantidad de años preso. Mientras tanto, nosotros vamos a vivir una cadena perpetua de dolor con la pérdida de nuestros hijos”, sostuvo Carlos.

En ese sentido, contó que están trabajando en un proyecto para modificar el Código Penal, para que las penas a quienes cometan homicidios al volante de forma imprudente reciban una condena mayor. Incluso, muchos de los conductores ni siquiera son inhabilitados para seguir manejando. Es el caso de Lucesole, quien hasta el momento sigue teniendo su licencia. “Le pedimos a la fiscal que lo inhabilite, pero resolvió que era prematuro sacarle el registro antes del juicio”, dijo indignado.

“Vamos a seguir peleando hasta las últimas consecuencias. Mi hijo tenía 26 años, toda una vida proyectada, estaba a punto de recibirse de abogado. Nos robaron el derecho a ser felices. Por suerte pudimos transformar el dolor en un combustible que nos permite abordar temáticas de seguridad vial. Yo empecé a capacitarme e hice una tecnicatura. Logramos aprobar en la Provincia la ley de alcohol 0 y tuvimos presencia en el Congreso. Vamos a seguir trabajando para que no haya ninguna víctima más”, cerró.

El único sobreviviente espera justicia para que sus amigos descansen en paz

Después del choque, Luciano Virgili se despertó en una cama del hospital de Saladillo. Aseguró que “no entendía nada de los que había pasado”, y hasta pensó que era el único herido y que sus amigos estaban yendo a ver al partido. En realidad, habían pasado dos semanas y él era el único sobreviviente de la tragedia de Lobos.

En diálogo con TN, contó detalles del hecho y reiteró el pedido de justicia para que sus amigos puedan descansar en paz. “Yo viajaba junto a mis amigos a ver el partido entre Boca y River. Aproximadamente a las 8 de la mañana nos embistió de frente un asesino, una persona totalmente alcoholizada, que manejaba en una ruta nacional con 1,8 gramos de alcohol en sangre. El examen toxicológico se le hizo horas después, y es probable que la graduación haya sido más alta”, expresó.

Conmovido y en medio de lágrimas, Luciano recordó: “Francisco le sacó la vida a cuatro de los chicos. Hoy se cumplen 5 años del suceso y todavía estamos esperando justicia, entre muchas idas y vueltas, más idas que vueltas, mejor dicho. Costó que la Justicia se pongan de nuestro lado. La última medida de este proceso fue una audiencia por pedido de la defensa para darle una probation. La fiscal Hortel hizo lugar a este pedido, dándole un beneficio al asesino que le quitó la vida a 4 personas. Por suerte, esto fue rechazado posteriormente”.

“Encima, ahora tenemos que esperar a que se resuelva la apelación de la defensa. La causa se encuentra frenada en la Cámara de Apelaciones de la Plata. Esperamos que se rechace otra vez este pedido para que, de una vez por todas, el asesino vaya a juicio, algo que estamos esperando hace 5 largos años”, cerró.

