Mariah Carey, la Reina de la Navidad, comparte sus consejos para perfeccionar el estilo navideño

‘¡Es hora!’ Esto es lo que Mariah Carey declara cada 1 de noviembre, cuando la Reina de la Navidad se descongela oficialmente y se prepara para dominar las ondas navideñas. La toma de control de la temporada por parte de la cantante ya ha comenzado. Este mes, dará inicio a su gira ‘Merry Christmas One and All’ con presentaciones que se extienden hasta diciembre. Carey dice: ‘Realmente creo en la magia de las fiestas. Es una de las razones por las que me esfuerzo tanto en la temporada de la forma en que lo hago. Es un momento para celebrar estar juntos, y valoro esos momentos. Desde las pijamas a juego, la música y las celebraciones, todo es tan especial’.

Hoy en día, Carey sigue con ese impulso al protagonizar una nueva campaña navideña para Victoria‘s Secret. Con un fondo rojo festivo y un terreno nevado, Carey modela los corsets, conjuntos de camisetas, vestidos lenceros y batas de la marca. Carey platica sobre la campaña: ‘Fue muy divertido ver la nueva colección y cómo su visión creativa cobró vida. Desde los colores de temporada hasta el glamour vibrante, definitivamente sentí el espíritu navideño a mi alrededor’. Le gusta especialmente la versatilidad de la nueva colección. ‘Me gusta que las diferentes piezas que llevé tienen diferentes vibras: algunas son acogedoras y festivas, y otras son más sexys y juguetonas’, dice. ‘Uno de mis looks favoritos fue el conjunto dorado con estos hermosos adornos intrincados. Realmente sentí que era el glamour navideño cuando lo llevé puesto’.



Descubre la versatilidad y el encanto festivo que Mariah Carey trae a cada prenda.

Dado que las festividades están a punto de entrar en pleno apogeo, Vogue no pudo resistirse a preguntarle a Carey sobre sus tips para vestirse en las fiestas y eventos de la temporada. ¿Su mayor consejo? Destacar el brillo. ‘Mi idea de vestimenta navideña siempre ha consistido en estilos glamurosos que realmente complementen la temporada de una manera divertida y festiva’, dice. ‘Me encanta seleccionar looks que se sientan como su propio momento de celebración’. Incluso tiene la intención de lucir las piezas de lencería de la campaña como ropa. ‘Una de las partes superiores que llevé en la campaña, el impresionante corset rojo, sería perfecto para una extravagancia navideña. Me encanta que los lazos de satén se sientan como si estuvieras desenvolviendo un regalo. Es la mezcla perfecta de camp, sensualidad y glamour’.



Sin lugar a dudas, Carey lucirá un fabuloso atuendo de fiesta (o varios) durante la temporada navideña, sin mencionar algunos conjuntos extravagantes en el escenario durante su gira. Pero también está haciendo mucho tiempo para sus tradiciones. ‘Mis hijos y yo hemos perfeccionado nuestras celebraciones navideñas definitivas y tratamos de mantenerlas todos los años’, dice. ‘Nuestras tradiciones favoritas son: un paseo en trineo por la noche, ver a Papá Noel, abrir regalos debajo del árbol, jugar en la nieve, cocinar nuestras recetas familiares y, lo más importante, pasar tiempo juntos’. En cuanto a lo que podría estar en su lista de deseos de Navidad este año, dice: ‘No quiero mucho para Navidad’, citándome a mí misma. Realmente solo quiero disfrutar de las fiestas con mis amigos, seres queridos y, por supuesto, mis fans en mi gira ‘Feliz Navidad para Todos’.

Además, Mariah Carey, no solo protagoniza una nueva campaña para la marca, sino que también elige cuidadosamente prendas de su colección para la temporada festiva. Estas piezas de lencería ofrecen la combinación perfecta de encanto, sensualidad y elegancia para cualquier celebración navideña. Así que, si buscas agregar un toque de glamour a tus obsequios navideños este año, Victoria's Secret tiene lo que necesitas para hacer brillar a este Fin de Año.

