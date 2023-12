Adele tiene la manicure perfecta para presumir sus anillos

Sentada junto a Paul en un partido de baloncesto de los Lakers de Los Ángeles, Adele lució una manicura de infarto que llamó toda nuestra atención hacia sus manos y, ¡oh sorpresa!, su anillo de matrimonio.

Las uñas borgoña son la manicura más deseada

¿Cómo llevar uñas negras como Adele ?

Con unas uñas larguísimas en forma de punta ovalada, las manos de Adele fueron el centro de atención mientras reía y platicabe durante todo el partido. Pintadas de negro y con un esmalte brillante, las miradas se centraron en los anillos de oro y diamantes de la cantante, incluido el que luce en su dedo de casada.



Aportando un toque de frescura a su conjunto de punto crema y pantalón caqui, la manicura de Adele era perfecta para los meses de otoño. Combinada con un moño peinado hacia atrás –uno de los favoritos de las celebrities– y una piel impecable, te servirá de inspiración para tu próximo look de fin de semana.



Es fácil sospechar que la manicura favorita de Adele consiste en llevar uñas largas y ovaladas en colores llamativos, pues cualquiera que la haya visto cantar sabe que las manos de la artista son largas, estilizadas y protagonistas en todos sus conciertos.

¿Cuáles son las mejores manicures de Adele en 2023?



En color vinotinto

Esta vez fueron de color negro, pero hemos visto a la famosa cantante llevar sus características uñas largas de color vinotinto, al estilo vampiresa, para lucir con orgullo cada uno de sus anillos. En esta ocasión lució su impresionante manicure con un vestido de Vivienne Westwood y joyas de Cartier.



Doradas con detalles 3D

También la hemos visto firmando autógrafos con sus larguísimas uñas en tonos dorados. sin embargo, en esta ocasión no se resignó a una manicure lisa y brillante, sino que agregó hipnotizantes detalles en 3D para darle profundidad al diseño.





Manicura francesa ovalada

No cabe duda que Adele sabe perfectamente cómo presumir sus manos con las manucures más impecables, y así lo demuestra con este diseño mucho más sencillo pero no por ello menos elegante: la famosa manicura francesa. Así, Adele muestra que las uñas largas y ovaladas no tienen un solo estilo, sino que lucen igual de increíble en cualquier color.

Fuente: Revista Vouge