Rosalía lleva el vestido deportivo más impresionante que ya lució Rihanna

'Las amigas que se besan son la mejor compañía' cantan Rosalía y Tokischa en su exitoso tema 'Linda', el cual nos ponemos siempre que queremos salir de fiesta y empoderarnos de 'previa' con nuestras 'BFF'. Ahora bien, nosotras no hemos visto beso, pero sabemos de sobra que las cantantes no son amigas, ya son hermanas. La última prueba que tenemos es la cena que han compartido el pasado jueves en el que llevaron unos 'looks' de lo más chulos. Y en el de la motomami hay un detalle que ha llamado la atención a sus fans.

Tokischa es una reconocida cantante de música de estilo 'reggaeton', con ritmos diferentes al resto y con letras muy explícitas sobre la sexualidad y el empoderamiento femenino del cuerpo. Así se ha convertido en toda una sensación musical y, para qué engañarnos, en el mundo 'celeb' también llegando a actuar en los mejores escenarios del mundo. No solo eso, sino que comparte focos con artistas tan reconocidas como nuestra querida Rosalía. Cada una en su estilo, pero siempre 'besties'.

La última cena de ambas, que se ha llevado a cabo en la ciudad de Los Ángeles, habrá sido de lo más divertida y lo primero que nos ha hecho pensarlo es la opción de conjuntos que han llevado. Mientras que Tokischa ha optado por llevar una mini falda en el mismo tono que el top negro, con un chaqueta de cuero y unas botas altas (muy en tendencia de calzado este otoño), 'La Rosalía' se ha enfundado en un vestido deportivo que ya es viral.

Se trata del diseño vintage de los jugadores del Carolina Panthers que ya había llevado Rihanna en un evento en Japón este mismo año y, conociendo a Rosalía, seguro lo habrá tenido como inspiración. Fijaos.

Fuente: Cosmopolitan