Beyoncé: los secretos del extravagante y millonario vestuario que luce en su Renaissance Tour

Se cumple un año del lanzamiento de Renaissance, el último álbum en solitario de la diva del R&B, Beyoncé (41). Si no es la mejor obra de arte de su carrera, su séptimo proyecto de estudio es la pieza más personal y conceptual en la que ha trabajado. Es que la artista afrodescendiente viene mostrando sus raíces en sus últimos trabajos musicales y este último, a seis años de su penúltimo disco Lemonade, parece ser una oda a la creatividad negra y 'queer', y a los artistas y comunidades afroamericanas que dieron lugar al nacimiento del dance electrónico inspirándose, entre otros, en la cultura de los ballrooms de los años 60.

Asimismo, tal y como señalan expertos de la industria musical, Renaissance presenta varios guiños pero todos unificados por un mismo hilo: la celebración a través de la diversidad. El álbum que reúne todos los sonidos que puede encerrar una discoteca de los últimos 30 o 40 años están presentes: House, rap, dance, funk, afrobeat, entre otros. Ya lo decía la intérprete: es un disco que se concibió en plena pandemia y que habla de la libertad, la celebración y que invita a expresar ambas en la pista. Premisa que cumple al pie de la letra en su gira mundial, Renaissance Tour.

Además del aniversario del último gran éxito de Beyoncé, también se cumple un mes desde que arrancó la tan esperada gira de la artista estadounidense. El retorno es por la puerta grande: con un show de casi tres horas que remite a las grandes fiestas de los 70s como Studio 54, donde se la ve brillar con una serie de extravagantes looks de valor millonario.

Renaissance Tour: las claves del vestuario de Beyoncé

La gira que comenzó en Estocolmo –seguida de 57 fechas en estadios de todo el mundo, antes de dirigirse a Bruselas, Londres, Barcelona, ​​Marsella, Ámsterdam y que continúa su recorrido por Estados Unidos– contó con la colaboración de más de una veintena de diseñadores de las casas de moda más lujosas e importantes que crearon piezas personalizadas para la diva del R&B.

En el espectáculo de temática disco que encarna desde el empoderamiento femenino hasta el orgullo negro, Beyoncé se presenta con una serie de trajes brillantes y llamativos corsés metálicos firmados por Alexander McQueen, Loewe, Gucci, Fendi y David Koma, entre otros.

De izquierda a derecha: Beyoncé con uno de los catsuits metalizados más sobresalientes de su gira by LaQuan Smith. Alexander McQueen fue otro de los artífices de los looks metalizados de Queen B.

Lo cierto es que la ex Destiny's Child lo da todo en cada presentación, especialmente sus looks, armados por las estilistas Julia Sarr-Jamois y Shiona Turini, que terminan de cerrar la mística filtrada por la fuerza arrolladora de Queen B.

Bocetos de algunos de los looks que derrochan color durante la gira de Beyoncé. A la izquierda, el look barbiecore de Ivy Park, y a la derecha el catsuit de Balmain, inspirado en las abejas.

Además de trabajar con los diseñadores más exclusivos, como Iris vaan Harpen, la gira de Beyoncé es todo un acto de inclusión y diversidad. Es que la artista trató de trabajar de manera casi predominante con diseñadores negros, como fue el caso de Feben, Maximilian Davis para Ferragamo, Olivier Rousteing para Balmain, Ibrahim Kamara para Off-White y LaQuan Smith .

Asimismo, Beyoncé también aprovechó la ocasión para difundir su propia marca, Ivy Park -fundada en 2016-, al crear no sólo algunos de los diseños que se calza en su tour, sino también los que usa todo su cuerpo de baile. "Empecé a diseñar esta colección hace más de un año", expresó la artista que tomó como inspiración de su vestuario a Studio 54, Bob Mackie y la era disco.

Además de los looks metalizados, las grandes colas y vestidos con vuelo fueron otro de los recurrentes detalles sobre el escenario. Es que la artista se la pasa por el aire o jugando con la iluminación para crear un ambiente místico en el que la ropa es parte del mensaje.



Los extravagantes looks de Beyoncé

Iris van Harpen

Uno de los diseños más impresionantes de la gira mundial de Beyoncé lleva la firma de la diseñadora holandesa Iris van Herpen, confeccionado por 12 personas a partir de 980 formas de pétalos diferentes en 3D mediante la fundición de silicona de mármol de plata, cristales de Swarovski y una capa de organza de vidrio.

Beyoncé by Iris van Harpen: un diseño en 3D que destaca entre la veintena de looks del Renaissance Tour.

El exclusivo outfit, que llevó más de 700 horas de confección, presenta una cola fluida combinada con un mini vestido escultural en forma de halo.

Este modelo de diseño futurista, característico de la marca holandesa, impactó por su género traslucido que daba otra visual una vez que la iluminación impactaba sobre él y la artista. El vuelo de la tela también hace su magia: a medida que la intérprete de Crazy in love se desplaza por el escenario se convierte en una suerte de diosa flotando.



Marine Serre

"Beyoncé fue una de las primeras figuras en apoyar la marca”, reveló Marine Serre, al señalar que fue un honor crearle un diseño "empoderante". La diseñadora francesa, famosa por poner de moda la tela reciclada, le armó un look personalizado en plata.

La estrella lució un body ajustado, que presentó un estampado de luna, característico de la marca, así como un bikini artesanal hecho de cadenas y objetos de plata que lució encima, como un tipo de pechera. Complementó con un gran sombrero de ala ancha y botinetas que iban a tono.

Beyoncé deslumbró con su look más empoderante de la mano de Marine Serre.

Mary Katrantzou

Si de creatividad hablamos, la modista griega Mary Katrantzou se inspiró en la forma de una botella de perfume a la hora de crear el look de Beyoncé. Un minivestido surrealista personalizado con detalles en negro y dorado. Al que le sumó un tocado de tapa de botella firmado por Stephen Jones y botas de látex y guantes en color negro.

Beyoncé y su minivestido inspirado en una botella de perfume y creado por la diseñadora griega Mary Katrantzou.

Tiffany & Co.

Si bien la embajadora de la reconocida joyería estadounidense complementa el guardarropa de su gira mundial con sus joyas exclusivas, Queen B también luce para uno de sus cuadros un vestido personalizado de Tiffany & Co.

Un deslumbrante mini vestido a medida de la marca, armado por capas de cadenas y piedras, que tiene un aspecto de malla inspirado en los diseños de Elsa Peretti y que llevó casi 200 horas de realización.



Mugler

Si algo es notorio, es que Beyoncé estuvo en cada uno de los detalles a la hora de preparar el guardarropas de la que es su gira más personal y representativa de su carrera. En ese sentido, los fans estallaron de euforia al ver que su ídola mantuvo como referencia de sus looks a las abejas -un juego de palabras que hacen sus seguidores al señalar la inicial de 'B' por su nombre y queen (reina), cuya pronunciación en inglés también quiere decir abeja reina-.

Entre los bodies o catsuits más llamativos que usó hasta ahora la texana sobre el escenario, se encuentra el diseño personalizado de Mugler, que completa con antenas imponentes y gafas de sol con forma de insecto.

Queen B armó algunos de sus looks inspirados en las abejas: el juego de palabras que sus seguidores hicieron para referirse a ella como la "abeja reina".

Jacquemus

El diseñador francés Simon Porte Jacquemus, oriundo de Marsella, vistió a la cantante para su paso por Francia con un minivestido ajustado, botas y guantes que presentaban paillettes al estilo de una bola de discoteca.

“[Beyoncé] es la primera cantante que vi en vivo en Marsella hace 15 años”, expresó Jacquemus a través de su cuenta de Instagram, quien estuvo presente en el primer show de la diva del r&b en el país que acobijó a Messi por dos años.

Beyoncé con un Jacquemus que asemeja a una bola de discoteca.

Ivy Park

Si bien Beyoncé tiene acceso ilimitado a una lista interminable de diseñadores, la cantante no quiso dejar de diseñar algunos looks de la mano de su propia marca Ivy Park. Este look rosa fucsia fue uno de los primeros diseños que lució en su gira frente a los miles de fans.

La pieza destacó, además de por su color, por las aberturas atrevidas, guantes estilo ópera y un escote halter. Una de las creaciones para esta gira que más le gustó a la artista. Tal fue así que reversionó el modelo e hizo una segunda pieza pero más urbana, dejando el escote intacto pero convirtiendo la parte inferior en un tipo de short. Para complementar el look, le sumó unas bucaneras y una campera a tono.

Beyoncé con un diseño de su autoría, de la mano de su línea de ropa deportiva by Ivy Park.

“Comencé a diseñar esta colección hace más de un año”, contó Beyoncé a través de su cuenta de Instagram. “Estaba tan absorta en todas las cosas del Renacimiento y me inspiré en Studio 54, Bob Mackie y la era disco”, reveló.

La mayoría del vestuario de los bailarines que acompañan a Beyoncé en su tour pertenecen a su línea de ropa deportiva Ivy Park.

Balmain

Al igual que Fendi o Tiffany & Co., la lujosa casa de moda francesa Balmain también participó en la creación de algunos modelos para que Queen B se luzca en su show de casi tres horas. Siendo el más destacado este catsuit inspirado en las abejas, hilo conductor en gran parte de sus looks en esta gira mundial.

Combinó el conjunto con un sombrero de copa a juego en lugar de su infame antena con forma de insecto que agregó a su look made by Mugler.

Beyoncé en otro de sus looks inspirados en las abejas, que destacó por su diseño y textura.

Schiaparelli

Aunque en el vestuario renacentista de Beyoncé predominaron los catsuits -algo que era de esperarse, tomando en cuenta que la artista suele realizar coreografías muy movidas-, también hay cuadros en los que luce conjuntos dramáticos, como este mini vestido y chal personalizados de Schiaparelli. La pieza sin tirantes presenta detalles de plumas blancas, y la combina con simples tacones de Dolce & Gabbana.

Uno de los dramáticos vestidos que Beyoncé despliega sobre el escenario fue firmado por Schiaparelli.

Georges Hobeika

Sin duda alguna, el ceñido catsuit que el diseñador libanés Georges Hobeika creó especialmente para Beyoncé, es uno de los más destacados de todos los que usa la cantante en su gira. Es que el modelo presenta un puñado de detalles llamativos: el corpiño está compuesto por varios hilos de pedrería y cristales, y la parte transparente envuelve completamente su cuerpo (incluso hasta las botas). Una composición que presenta un juego óptico que fácilmente logra hacer confundir el catsuit con un sexy vestido de pedrería.

Beyoncé en el catsuit más elegante de su gira, firmado por el diseñador libanés Georges Hobeika.



Andreas Kronthaler for Vivienne Westwood

La diva del r&b no quiso dejar de rendirle un pequeño homenaje a la diseñadora británica Vivienne Westwood, quien murió a finales del 2022. Con un Andreas Kronthaler personalizado para el look de Vivienne Westwood, el minivestido de látex presenta un diseño de estilo corsé y mangas transparentes en espiral.

Beyoncé luce un Vivienne Westwood en total black.

Brandon Blackwood

Uno de los momentos más elegantes de la artista de 41 años sobre el escenario se da con el vestido de Brandon Blackwood. Un modelo en azul bebé que la marca neoyorquina creó con una especie de drapeado y con los hombros descubiertos, que combinan con guantes de ópera a juego, y joyas de plata.

Beyoncé by Brandon Blackwood.

Del Core

No fue hasta Varsovia que Beyoncé usó uno de sus looks más dramáticos: un conjunto verde brillante de Del Core, completo con una capa y botas a juego. La estrella usa la pieza para actuar sobre un caballo de cristal en el cierre del concierto mientras vuela por encima del público.

Beyoncé en los aires, en el Renaissance Tour.

LaQuan Smith

Tal y como se vio, los looks metalizados y la constante pedrería bordada fue lo más predominante en el vestuario de la artista de r&b. Uno de los más destacados fue la creación del diseñador neoyorquino LaQuan Smith, quien elaboró ​​un mono plateado con cristales rotos, que combinó con una capa y tacones igualmente dignos de discoteca.

La pedrería y los metalizados fueron una constante en el vestuario de Beyoncé, sin embargo, este LaQuan Smith es de los que más destaca por su trabajo artesanal.

Ferragamo by Maximilian Davis

En honor a Juneteenth -Día de la liberación, fecha que conmemora la emancipación de los afroestadounidenses esclavizados-, Maximilian Davis, director creativo de Ferragamo, fue uno de los varios diseñadores negros a los que Beyoncé quiso incorporar para vestirla.

Con un vestido rojo brillante, que tenía pequeñas piedras del mismo tono bordadas en todo el modelo y con un tajo importante en una de las piernas, la cantautora mostró su mejor faceta 'Jessica Rabbit'.

Maximilian Davis, director creativo de Ferragamo, fue uno de los varios diseñadores negros a los que Beyoncé acudió para que le diseñen sus looks. Un gesto simbólico en honor a sus raíces, explicó la cantante a la prensa.

Alexander McQueen

Este body personalizado de Alexander McQueen es una versión similar de la colección otoño/invierno 2016 de la marca. La pieza semitransparente presenta un bordado de caballos con lentejuelas y una base de tul.

Beyoncé by Alexander McQueen.

Carolina Herrera

Otro de los looks total red de Beyoncé que llamó la atención fue este Carolina Herrera. Una pieza con capucha de estilo velado, diseñado por Wes Gordon, el director creativo de la famosa casa de moda fundada por la empresaria venezolana.

Un traje de cuerpo escotado, medias rojas transparentes y una capucha de seda que se conecta en la cabeza y los brazos. Por supuesto, la cantante también tenía puestos sus característicos guantes de ópera y deslumbrantes aretes de Tiffany & Co. para completar el look.

Beyoncé en su momento "caperucita roja", durante su Renaissance Tour.

Givenchy

Con este mini vestido personalizado de Givenchy, Beyoncé lució el diseño más fresco y jovial. La pieza presentaba recortes intrincadamente colocados, así como flecos en todo el vestido, y algunas lentejuelas localizadas.

Completó el look con tacones de tiras y guantes de ópera negros transparentes. Asimismo, la sencilla pero imponente pieza también se elevó con los diamantes de Tiffany & Co. en forma de anillo, aretes colgantes y un brazalete de tenis.

Beyoncé by Givenchy.

David Koma

A diferencia de sus mini vestidos estampados que David Koma diseñó para otros de sus cuadros, esta pieza roja tenía muchas lentejuelas, así como un detalle de tren asimétrico. Completó el look con botas de charol, un cinturón de rubíes y un collar colgante.

Beyoncé en un look total red compuesto por lentejuelas de David Koma.

Alexander McQueen

Alexander McQueen fue elemental para Beyoncé a la hora de armar los looks de su Renaissance Tour. La cantante usó un traje personalizado, guantes y botas con bordados de cristal. Lo detuvo con un encabezamiento en forma de ovni apropiado para una superestrella alienígena. El atuendo parecía ser una versión más corta de un look que usó anteriormente en la gira.

Alexander McQueen fue elemental para Beyoncé a la hora de armar los looks de su 'Renaissance Tour'.

Valentino

Luego del breve repaso de looks, podemos deducir que Beyoncé ciertamente se inclinó hacia el drama (y la música disco) con este look personalizado de Valentino. El punto focal fue el tren de lentejuelas aparentemente interminable que se conectaba con el corpiño de puff del traje. Combinó la pieza llamativa con botas bucaneras a tono.

Beyoncé con uno de sus looks especialmente seleccionado para cerrar su show.

Como punto a destacar, la gran cola que arrastraba el traje fue pensada exclusivamente para el final del show, momento en que la cantante vuela por encima de la multitud montada en un caballo de discoteca.

Robert Wun

Pasando por las últimas tendencias de moda marcadas en estos últimos meses, Beyoncé no hizo de la vista gorda ante los looks sastreros. ¿El elegido?, un vestido dramático de "Black Blossom" by Robert Wun. El conjunto ajustado presentaba un blazer escotado acentuado por mangas con volados y detalles de pliegues asimétricos.

