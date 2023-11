Omar Perotti y Maximiliano Pullaro se reúnen con Sergio Massa

El ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, convocó a todos los gobernadores del país, actuales y electos, para informarles acerca del mecanismo de devolución que tendrán las provincias por las retracciones que sufrieron por ganancias y el IVA.

Será a partir de las 18 en la sede del ministerio. Omar Perotti y Maximiliano Pullaro estarán entre los presentes.

El encuentro convocado por el ministro Massa se produce a 11 días de que finalice la gestión de Alberto Fernández y asuma Javier Milei. Al siempre complicado diciembre argentino se suma el recambio de autoridades.

Existe mucha preocupación entre los jefes provinciales sobre los recursos con los que contarán a corto plazo y las posibilidades que tendrán de hacer frente al pago de salarios y aguinaldos.

Por esa razón, desde hace varias semanas no fueron pocos los gobernadores que levantaron la voz y expresaron públicamente dificultades para hacer frente a los compromisos salariales. Entre ellas aparecen: Chubut, La Pampa, Formosa y Entre Ríos. En el caso de Santa Fe, Omar Perotti aseguró que dejarán los recursos necesarios y Maximiliano Pullaro confirmó que van a “hacer el esfuerzo para pagar los aguinaldos y el mes de enero”.

"El gobierno nacional va a plantear una devolución a través del impuesto a los débitos fiscales, lo que se denomina impuesto al cheque y país de lo que fue el importante descuento que sufrimos las provincias con descuento de IVA y ganancias", confirmó esta mañana en conferencia de prensa, el electo gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro.

Si bien Pullaro no se animó a avanzar sobre qué porcentaje de devolución es el que reconocerá el Ejecutivo Nacional, adelantó que "seguramente será importante". Y agregó: "Son descuentos que a la provincia significan una masa salarial entera, o sea un mes del pago de los sueldos de los empleados públicos. Fue una decisión política en el medio de la campaña que arrastra las financias de todas las provincias, pero hay muchas que viven de la coparticipación nacional y eso claramente, por lo que dijo el presidente, se va a terminar", completó.

Por su parte, en Casa de Gobierno valoraron la convocatoria y se mostraron expectante ante la posibilidad de que Nación cumpla con el pedido de las provincias. A su vez, si bien entienden que no será una solución definitiva si representará un alivio. "Esperemos a ver cómo transita la reunión", indicaron.

Consultado por el propio impuesto a las ganancias, Pullaro indicó que "está completamente de acuerdo" en que no lo paguen los trabajadores, pero aclaró que "cuando uno toca un tributo no lo puede hacer de forma unilateral porque afecta al conjunto de los estados y arrastra a una crisis financiera. Nosotros no trasladamos nuestras angustias a la sociedad, pero tomamos un Estado con muchas dificultades financieras y eso debe estar claro", enfatizó.

"Santa Fe no está bien económicamente y no es una crítica a Perotti y (Walter) Agosto; sucedieron cosas, sequía, recesión, mucha inflación, lo que hizo que caiga la coparticipación y la recaudación. Es una realidad, una foto que vamos a trabajar para corregirla".

"Tenemos que administrar bien, achicando el estado, siendo mas eficiente, gastando menos, siendo austero. Trabajando, ajustando, controlando. Sentimos que lo vamos a poder lograr", finalizó Maximiliano Pullaro.

Con informacion de Aire de Santa Fe.