Qué es el bakuchiol, la alternativa natural al retinol

El bakuchiol es un compuesto extraído de la planta Psoralea corylifolia. Un ingrediente que ha ganado popularidad en la industria de la belleza y cuidado de la piel debido a sus propiedades similares a las del retinol. Además, al ser natural es una buena alternativa para las pieles sensibles.

Aunque el bakuchiol y el retinol tienen mecanismos de acción diferentes, ambos son utilizados para abordar problemas de la piel como arrugas, líneas finas y pérdida de firmeza, ya que estimula la producción de colágeno, mejora la elasticidad de la piel y reduce signos del envejecimiento.

Estos son los beneficios del Bakuchiol.



Es que el retinol tiene efectos secundarios que pueden generar irritación y sensibilidad, por lo que no es recomendado para pieles sensibles o con condiciones como la rosácea. El bakuchiol es la alternativa ideal con el plus que es natural.



¿Cómo se usa?

Al Bakuchiol lo podemos usar sin miedo. A diferencia del retinol que hay que empezar a usarlo de manera paulatina, con este producto no es necesario. Se puede aplicar tanto de día como de noche y en el mercado nacional se consiguen tanto cremas como serums con este ingrediente que no podemos dejar de probar. Eso sí, siempre se aconseja antes de implementarlo consultarlo con algún profesional, sobre todo si tenemos piel sensible.

