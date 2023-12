La "hoja de ruta" del dólar con Milei: los precios que están pactando inversores hasta mayo

La mirada de los expertos se focaliza en una devaluación inminente del dólar oficial, estuvo fijo en $350 desde las PASO hasta el 15 de noviembre, que debería hacerse para acompañar a la evolución de la inflación. Sin embargo, la perspectiva del ajuste cambiario desaceleró ampliamente desde la victoria libertaria en el balotaje, donde se pactaba un futuro de dólar a $790, hasta realizarse en la jornada en unos $740.

A pocas horas de la asunción de Javier Milei, los inversores se cuestionan si realmente se producirá una notable reducción de las brechas cambiarias, para favorecer la competitividad del comercio y sincerar los precios de la economía.

Pero los interrogantes principales se presentan desde el cómo se efectuará, más aun desde la confirmación de Luis Caputo en Economía, que modera las expectativas sobre las medidas económicas radicales propuestas inicialmente por el espacio de LLA, pero que no terminan de seducir a los mercados hasta por lo menos ver señales de respaldo foráneo, mediante la llegada de capitales frescos.

En concreto, en la rueda, los contratos a los que se pudo acceder a una promesa de transacción de moneda estadounidense en el mercado de Matba Rofex subieron marcadamente, salvo para el plazo de diciembre, donde cayó hasta ubicarse en $739 (-0,3%), en enero hasta $840(+1,5%), febrero en $915 (+1,7%), marzo en $1.000 (+2,3%), en abril $1.063 (+1,6%) y para mayo en $1.175 (+2,6%).

Dólar futuro: ¿devaluación cantada?

El dólar futuro parecía indicar una escalada abrupta del tipo de cambio oficial hasta hace 2 semanas, aunque el paso de los días aminoran más la magnitud de lo que sería el ajuste, aunque continúa sin ser descartado por los analistas.

En este sentido, Mauro Mazza jefe de Research de Bull Markets sostiene a iProfesional que "estamos viviendo una ficción por el 50/50 del dólar exportador que crearon y las RG-981/984 de CNV que fragmentaron el mercado cambiario financiero para la demanda. Por eso no hay que confiarse de lo que estamos viendo. Además, los importadores no están en plaza prácticamente. Ante esto, el merado de dólar se encuentra en en equilibrio financiero pero no de forma consolidada".

Ante este escenario en el que sobresale una presunción devaluatoria en diciembre que algunos anuncian como "cantada", Sergio Rodríguez CEO de IngECO asevera a este medio que claramente se puede ver en la curva de dólar futuro que el mercado descuenta una devaluación durante el corriente mes y una sucesiva caída del peso en forma constante debido a la inflación que predominará en el próximo año.

"Si bien la curva futura tiene una clara pendiente ascendente y parte de una devaluación significativa para este mes, el mercado está leyendo que con esta suba en diciembre el precio del dólar oficial se sinceraría bastante", amplía el experto.

¿Devaluación de golpe o en partes?

Esta devaluación casi anunciada, genera más escepticismo porque en las últimas horas algunos expertos dieron cuenta de que la misma podría suceder en partes y no de un solo tiro como se preveía. Así, Mazza da cuenta a iProfesional que Caputo tendría en mente realizarla en 2 pasos, dándose el primero en este mes y el próximo en febrero a más tardar, siendo esa la definitiva y quizás la que mayor peso tenga.

También destaca que "no veo a Caputo jugando a una convergencia cambiaria plena en $640/$650 como trascendió. El necesita un paquete de reformas que se gesten en el Congreso, para tener algo en firme para negociar con el FMI y que el mercado le conceda su apoyo".

Al respecto, el especialista de Bull Market subraya que el presidente electo tendría cerrada una "torta" de dinero con inversores institucionales internacionales, específicamente de algún fondo soberano probablemente; lo cual daría un respiro y fortalecimiento al Gobierno de Javier Milei.

La fragmentación devaluatoria podría adjudicarse también, según considera Joaquín Arregui fundador de Extensio Finanzas, a que primero tienen que mandar el paquete de reformas que vienen anticipando, un presupuesto austero con déficit cero, y ahí reestructurar las Leliqs y los pases, que a tan poco tiempo de fin de año sería complicado para resolverse de una sola vez.

¿Devaluación en cuotas para preparar la dolarización?

La euforia del mercado ,denotada en la suba exorbitante de los activos locales, mostró un guiño hacia la salida de Ocampo de Economía, y a una pausa en la idea de la dolarización, y la confirmación de Caputo, que siempre ha sido opositor a esta práctica.

Pese a esto, algunas versiones denotan que esto se debe al pragmatismo del líder Libertario y no por un abandono del plan de adoptar a la divisa estadounidense como moneda local. Pero, hasta no avanzar en algunas medidas principales para preparar la economía, se dejaría tras bambalinas el tema que marca la agenda del presidente electo.

De esta forma, Mauro Mazza indica que "nosotros creemos que Caputo no se opondrá a la idea de dolarización de Milei, y que trataría de esperar a la cosecha gruesa, que sería vital para contener el shock inflacionario descontrolado que viviremos en los próximos meses.

Devaluación y unificación cambiaria o habrá que esperar

Dentro de las múltiples variables de devaluación que se pueden dar, Rodríguez alerta que ve dos posibilidades: la primera y con menos probabilidad es una libre cotización totalmente desregulada y la segunda, más posible, es un desdoblamiento cambiario, que discriminaría un dólar comercial y otro financiero.

"No vemos viable o mejor dicho es más peligrosa una liberación total en un día, aunque podría ser lo más sano y libre a los ojos del mercado; pero también podría generar, por múltiples motivos, una aceleración del tipo de cambio de forma muy violenta".

Para ambos escenarios, el economista recalca a iProfesional que la devaluación no va a venir sola, traerá con ella varios dolores de cabeza. "La inflación posiblemente pase a duplicarse en los meses del verano, como consecuencia de una devaluación del 100%, con un pico entre los meses de enero y febrero, para luego comenzar a descender, que llevaría de la mano una profunda escasez de demanda. Además, habría una enorme carencia de productos, tras un deficiente estoqueo de la cadena (desde el productor de materia prima hasta el vendedor minorista), resalta".

¿Cuál sería el precio de equilibrio para los dólares?

Ante gran incertidumbre y tantas especulaciones sobre las estimaciones respecto del equilibrio que podrían tomar los dólares en la siguiente gestión de gobierno, Mazza expresa que un oficial arriba de $700 es caro, pero que un financiero en $850/$900 es barato; porque no cree que la brecha baje al 20%/25%, ya que debería quedar por encima del 50%, tal como lo quiere Caputo, y si lo hace durararía poco.

"El equilibrio final lo vemos para antes de marzo en torno a $1.500, que ajustado por inflación puede ser unos $1.000 de hoy", asevera.

Por su parte, Rodríguez menciona que el precio de estabilidad de la divisa norteamericana en su versión oficial que espera el mercado se encuentra entre el piso de la cotización del dólar futuro a diciembre, $743 y la cotización máxima de los dólares financieros, MEP $912, por lo que enfatiza en que el valor de equilibrio rondaría los $ 830.

