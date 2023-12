Clara García se convirtió en la primera mujer en presidir la Cámara de Diputados de la Provincia

La diputada Clara García fue elegida por sus pares como nueva presidenta de la Cámara Baja. Será la primera mujer en la historia en ejercer ese cargo en la Legislatura santafesina, y anticipó que será un cuerpo legislativo que "tendrá debates riquísimos y decidirá cuestiones trascendentes".

En el comienzo de su discurso de apertura, García agradeció a los diputados "ya que salvo por las abstenciones -que están en todo su derecho-, ha tenido un voto unánime. Es una cámara que estará compuesta por dos ex gobernadores, una ex vicegobernadora, ex ministros, ex intendentes, legisladores de experiencia, militantes partidarios que llegan a la Cámara desde otras pertenencias, y personas que vienen de otras militancias diferentes a la política".

"Pablo Farías me deja la vara muy alta en la búsqueda de consensos, y voy a iluminarme con las mismas características", dijo sobre su predecesor, quien pertenece a su mismo espacio político.

"Quiero reivindicar este ámbito político, estamos para debatir y decidir cuestiones trascendentes. La gente aún con dificultades ha confiado en un gobierno que obtuvo una mayoría inédita de votos y que va a marcar mucho el camino que aquí trabajemos", agregó seguidamente.

A continuación agradeció la presencia anterior a la sesión del gobernador Maximiliano Pullaro, a quien le envió un feliz cumpleaños, y manifestó su creencia de que "va ser un gobierno transformador".



"Deseo que lo que votemos tenga el mayor de los consensos, no aprovechar circunstanciales mayorías, y hacer honor a la vida democrática. La sociedad está esperando de esta Cámara muchísimo trabajo, consenso, y resultados para su vida", subrayó.

Pionera

García se convirtió en la primera mujer en ejercer la presidencia de la Cámara de Diputados de Santa Fe, y lo tuvo presente en su discurso inicial al "revalidar los caminos de quienes nos permitieron llegar hasta aquí".

"Algunos caminos rutilantes, otros silenciosos, todas ellas abrieron camino para que aquí tengamos paridad de varones y mujeres, y tengamos a la primera mujer presidiendo la Cámara", celebró.

"Voy a luchar por los derechos que nos quedan", adelantó.

El recuerdo de Lifschitz

La presidenta de la Cámara también tuvo palabras para con quien fuera su esposo, el ex-gobernador Miguel Lifschitz, fallecido en el 2021.

"No puedo dejar de hacer un comentario, y compartirlo respetuosamente. Estoy en un estrado donde hace cuatro año Miguel Lifschitz, quien era presidente de esta cámara, fue acusado de manera artera y falaz, y como hombre respetuoso, democrático, eligió el silencio y que la vida pusiera las cosas en su lugar", dijo recordando el discurso de asunción de Omar Perotti, en el que fue muy crítico de su predecesor.

"Quiso el Covid, como a tantas personas en Argentina, llevarse esa vida. Fue una tragedia que este político de tal altura tuviera que morir así. Él estaba esperando la vacuna como tantos y tantas, jamás hubiera hecho trampa. Vivió en su ley y murió en su ley", rememoró.

Es por esto que, aseguró García, el estrado de la presidencia de la Cámara "tiene una enorme sentido de la política, del valor ético de la política".

Con informacion de Uno Santa Fe.