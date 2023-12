La tajante decisión que tomó Analía Franchín tras la horrible pelea con Nancy Pazos

Analía Franchín y Nancy Pazos se cruzaron varias veces de manera muy fuerte. Pero hace tan solo días, las famosas protagonizaron un escandaloso episodio en el programa de Georgina Barbarossa por un intercambio de ideologías políticas.

Fue Damian Rojo, quien decidió contar detalles del escándalo entre Analía y Nancy: "Bomba!! Alerta Rojo, me cuentan que fue tremenda la pelea entre Nancy Pazos y Analía Franchín en un corte A la Barbarossa. Fueron 10 minutos de gritos e insultos".

Eso no es todo porque el famoso también contó que las panelistas decidieron dejar el estudio tras su fuerte pelea en el programa que se convirtió en el foco de todos los medios: "Las dos abandonaron el programa ante la mirada atónita de Georgina Barbarossa y el resto del grupo! ¿Se vienen renuncias?".



Sin embargo, hace horas en Intrusos fue Karina Iavícoli, quien contó la drástica decisión que tomó Analía Franchín. Según revelaron, la famosa panelista habría manifestado su deseo de no continuar en el programa porque no la pasó nada bien.

LA DECISIÓN QUE TOMÓ ANALÍA FRANCHÍN

"Nancy lo que hace es cuestionar lo que otro pregunta, cada vez que Analía dice algo, ella la cuestiona. Después de que salieron del aire, Nancy se arranca el micrófono y le dice (a Franchín): 'Sos una hdp', no solo a Analía, sino a otros compañeros y productores ejecutivos, todos tratando de intervenir y no lo habrían logrado", contó Karina.

Y continuó: "Analía Franchín le dijo a las autoridades del canal que ella se va, que no soporta trabajar en estas condiciones. Le escribí y no me contestó, me dijo: 'no tengo ganas de hablar'. Los compañeros reclaman sanciones para Nancy Pazos, se sienten maltratados por la situación".

Fuente: Ciudad Magazine