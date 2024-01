Mouna Ayoub, una de las mayores coleccionistas de Alta Costura, pone a la venta su colección de piezas de Chanel de la década de 1990 y diseñada por Karl Lagerfeld, en una subasta online y pública.

“¿Cómo hacer productos Chanel que no sean copias ni falsos como se dice en la pintura? No hay problema salvo cuando queremos hacer sin Chanel lo que sólo Chanel está autorizada a hacer, es decir, hacer productos Chanel", analizaron los sociólogos Pierre Bourdieu y Yvette Delsaut en el ensayo “El modisto y su etiqueta”, publicado en 1975, tiempo después de la muerte de Coco. 8 años más tarde, Karl Lagerlfeld comenzó a darle sentido a un nuevo contexto, acompañado por una estrategia magistral que gestaba un ideario estético sostenido por lo que fue el estilo de vida de la modista bajo la lente del director creativo. Así fue hasta febrero de 2019, cuando Lagerfeld murió y comenzamos a revisitar el legado de un hombre que enalteció su nombre a la altura de la gran diseñadora que modernizó el guardarropa de la mujer en movimiento desde la Belle Epoque. Fue así que el Metropolitan Museum de New York le dedicó la exhibición de primavera de este año, “Karl Lagerfeld: A Line of Beauty” tuvo su gala y exhibió el trabajo del diseñador alemán, como puntapié a una investigación que se mantendrá en el tiempo.

Otro recorte histórico es el período que ofrece “Los años dorados de Karl Lagerfeld para Chanel Haute Couture”, que abarca desde los años 90 hasta principios de 2000, y también otra perspectiva dado que se trata de una subasta que cuenta con 252 piezas que pertenecen a Mouna Ayoub, una de las grandes - y pocas - compradoras de Alta Costura y también coleccionista del mundo. La subasta está a cargo de Maurice Auction, en colaboración con la experta en moda Kerry Taylor, donde diversos lotes compuestos por prendas, carteras, zapatos y joyería inician su recorrido hacia nuevas manos en 1000 y 1500 euros. “Desde hace 40 años se interesa por la Alta Costura por su alcance creativo y artístico. Ha creado con pasión una de las colecciones más interesantes del mundo. Su ropa, conservada en condiciones de museo, nunca o muy raramente se ha usado”, dice el catálogo sobre Madame Mouna Ayoub.

La casa de subasta Maurice publicó hace unos días que se vendió el abrigo "Coromandel" bordado por Lesage, de la colección Otoño Invierno 1996 / 1997, a €312.000, siendo un récord mundial para una pieza Chanel.

“The golden years of Karl Lagerfeld for Chanel from Mouna Ayoub Haute Couture Collection” si bien es una subasta que también está exhibida y tiene la particularidad que será solo online y pública (la cita es el lunes 20 de noviembre) también representa un momento en la vida de esta socialité francesa. En la exposición online advertimos que en su guardarropa organizó zapatos, carteras y vestidos y chaquetas que se entrelazan en un estilo clásico, donde el negro, las transparencias y algunas notas de color, como rosa y rojo y bijoux verde jade, buscan desestructurar un gusto refinado: aunque hay una variedad de diversas colecciones de Alta Costura de Chanel de la década de 1990, da la impresión de que todos los diseños son negros.



Fuente: www.lofficiel.com.ar