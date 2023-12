Carlos Melconian habló sobre la transición y las medidas económicas que se esperan

El economista Carlos Melconian se refirió al panorama económico que enfrentará Javier Milei cuando asuma el Gobierno y expresó que tiene las "mejores expectativas". También se refirió al dólar, uno de los temas clave para la sociedad y para el mercado.

“La expectativa es muy importante, quiero que a la Argentina le vaya bien. Soy un ciudadano independiente, en lo personal, siempre he dado la derecha al inicio de un gobierno: espero que no se pierda una vez más el tren de la oportunidad”, expresó en declaraciones con TN.

Sin embargo, de mostró escéptico y evitó hacer especulaciones en cuanto a los tiempos que demandará el reacomodamiento de la situación actual. “No me animo a decir marzo, nosotros cuando hablábamos del período de transición que cualquiera iba a tener, siempre preferíamos que sea atemporal. Acá va a haber un período de transición para acomodar”, evaluó.

La motosierra, el dólar y las expectativas

El economista, quien hubiese sido el titular de Hacienda si Patricia Bullrich era presidenta, remarcó que “la sociedad argentina eligió un cambio” y se refirió a la viabilidad de las propuestas que planteó el mandatario electo en torno a la implementación de medidas destinadas a achicar el Estado y reducir el gasto público a su mínima expresión.

“Nunca me enganché con motosierra, pero me di cuenta después de que se trata de un elemento político que pegó. Lo que sí hay que hacer es que, si entran diez no puedo gastar 12 porque la historia argentina mostro que si se financia con la deuda externa, choca; si se financia con deuda interna, choca; y que si lo financia con emisión de moneda, tiene inflación”, señaló.

En ese sentido, cuestionó las formas en que el líder de La Libertad Avanza (LLA) -y varios de los dirigentes de su futuro gabinete- se expresó respecto al estado de la economía. En más de una oportunidad, Milei afirmó que “no hay plata”. “A partir de que vi la palabra ‘estanflación’ y el pedido de ‘compran generadores’ (de la próxima canciller, Diana Mondino), no me parecería que se pase de rosca en asustar a la sociedad porque las expectativas juegan un rol. No se pueden vender espejitos de colores de que no hay nada que hacer porque es mentira”, se quejó

Por otra parte, el extitular del Banco Nación definió como “una discusión eterna” a la referida al dólar. “Esto ha pasado siempre en la Argentina cuando la moneda cambia de precio, cuando se devalúa concretamente, la mitad de los precios en una economía bimonetaria está muy ligada a lo que pasa con el dólar”, concluyó

Con información de www.ambito.com