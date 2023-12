Se conoció un dato inédito de Martín Redrado y Matilda, la hija de Luciana Salazar

Luciana Salazar sigue en medio de una batalla legal con Martín Redrado, su expareja, que hace casi dos años no cumple con la cuota alimentaria de Matilda. Para evitar confusiones, la modelo aclaró que si bien él no es el papá biológico de la nena, se comprometió ante la Justicia a hacerse cargo de ella hasta la mayoría de edad y hay documentos que lo avalan.



En la ultima edición de la revista Gente, la actriz sacó a la luz un dato inédito del vínculo que el economista tenía la pequeña. “A veces recuerdo cómo era la vida cuando estábamos en pareja y, realmente, él era muy pegado a mi hija: nosotros hacíamos colecho con Matilda cuando ella era bebé pero creo que, para él, los niños son descartables. Martín manipuló sentimentalmente a Matilda y vulneró -y actualmente vulnera- sus derechos”, disparó furiosa.

Acto seguido, explicó que Martín eligió firmar ante un escriban que se hacía responsable de ella. Además, hay un documento en el que ambos expresamos cómo el otro se haría cargo de Matilda en el caso de que nos pase algo. Dejó garantías de su patrimonio por escrito: es una locura que ahora niegue esa realidad que está documentada”.

Para dar por cerrado este tema, aclaró que fue ella quien le paró el carro y le pidió que no frecuentara más a la nena a escondidas de su novia, Lulú Sanguinetti: “Le pedí que no aparezca más porque no me gustaba el mensaje que le transmitía a mi hija: no podían salir a tomar un helado o ir a la plaza. Todos los encuentros eran entre las cuatro paredes de mi casa y no me gustaba”.

Se supo por qué Matilda Salazar no terminó preescolar

Luciana Salazar se siente una madraza con Matilda, a quien consiente mucho pero también le pone límites. En vísperas del sexto cumpleaños de la nena, explicó por qué su hija no pudo terminar el preescolar, como correspondería acorde a su edad.

“No egresó porque, como va a un colegio americano egresa recién en junio del 2024: tiene un calendario escolar diferente. Ahora, para las Fiestas, tiene un receso, pero sus vacaciones largas son de junio a agosto. La verdad es que estoy súper conforme con el lugar, es excelente. Algo que muchas personas no saben es que lo elegimos con Martín antes de que ella nazca”, comentó ante Gente.

Acto seguido, la modelo y actriz confirmó que Matilda tendrá un imponente festejo de cumpleaños el 16 de diciembre: “¡Estamos a full! Ya eligió la temática: este año es La Sirenita porque es súper fan de la película. Matu tiene una planner -Tamara Pont- que se ocupa de todos sus cumples y ya está trabajando en la organización de la fiesta”.

Fuente: TN