De ministro a diputado nacional: las sensaciones de Diego Giuliano en el Congreso

Diego Giuliano fue una de las últimas novedades en materia ministerial del gobierno de Alberto Fernández, luego del fallecimiento de su antecesor, Mario Meoni. Con una gestión sin mayores sobresaltos personales, pero sí con varios movimientos políticos y estratégicos en cuanto al transporte, el abogado deja su cargo en el Poder Ejecutivo para llegar al Congreso de la Nación como diputado. En ese marco, tuvo un breve intercambio con este medio en la previa a su asunción, que se dio el último jueves.

-¿Qué te queda de la gestión como ministro?

-Esta mañana he dejado mi oficina y la verdad que estoy muy satisfecho de lo que pudimos hacer en estos años, en la gestión que comenzó Mario Meoni y que a mí me tocó finalizar. Estoy contento en una cantidad de cosas que se han hecho, desde la SUBE casi en todo el país, 85% de usuarios aerolíneas argentinas con un saldo positivo, con una gran conectividad y un sistema ferroviario que empezó a crecer, empezó a crecer y que ojalá no perdamos en todo este tiempo. Y en Santa Fe, concretamente, la vía navegable troncal, que hoy está, cualquiera fuera la orientación política de cada una de las siete provincias costeras, hoy tienen una silla en justamente la administración y la gestión de la vía navegable troncal, una de las tres más grandes del planeta. Con lo cual es lo que hemos hecho y falta, por supuesto, siempre falta, pero en las cosas más complejas están dadas todas las condiciones para ir resolviendo, continuando el proceso de solución de problemas que iniciamos del Ministerio.

-Antes de hablar de tu rol ahora como el invitador nacional, teniendo en cuenta además que nombraste la provincia, el cambio de signo político, del futuro, tanto en Nación como en la provincia de Santa Fe, ¿cuáles son las expectativas en ese sentido?

-Creo que en la provincia de Santa Fe se da también este cambio democrático, yo confío siempre en la buena voluntad, en la racionalidad de cada uno de los que han sido elegidos por el pueblo. Voy a estar el día del cambio de gobierno, a Santa Fe hay que acompañarla, hay que ayudarla, tiene algunas dificultades que son importantes, pero también tiene un gran capital humano y tiene una enorme capacidad productiva en la provincia, es la plataforma productiva, una de las más importantes del país. Vamos a estar allí cerca de los santafesinos y las santafesinas y de cómo resolver su problema.

-¿Ya hubo algún diálogo con los nuevos responsables de transporte a nivel provincial, con el gobierno de Pullaro?

-Todavía no, porque todavía no se ha constituido formalmente, pero sí hemos tenido un diálogo en la transición con los nuevos referentes de transporte del país, así que estamos en eso y estamos muy satisfechos de poder ofrecerles lo que hicimos, con toda la buena fe que hemos trabajado, con todas las convicciones que hemos trabajado en el Ministerio de Transporte, también para Santa Fe.

-Como diputado, ¿qué se viene?

Un tiempo de análisis, de debate; esta casa, la Casa del Pueblo, es una casa que no solamente legisla, sino que también controla, defiende derechos, protege a los argentinos y a las argentinas de cada una de las situaciones que se vayan dando en el futuro. Así que yo estoy con mucha esperanza, con mucha expectativa, con un bloque de Unión por la Patria que ha decidido la unidad. Nosotros fuimos a la campaña con la unidad y volvimos de la campaña con la unidad y eso creo que es algo muy importante en el país que viene.

Con informacion de El Litoral.