Juan Pablo Poletti asume como intendente de Santa Fe

09:30 Arranca la sesión en el Concejo

En el recinto se le tomará juramento al Dr. Poletti como intendente de Santa Fe.

09:45 Pullaro acompaña a Poletti en el acto

El gobernador electo de la provincia, Maximiliano Pullaro, acompaña en la mesa a Juan Pablo Poletti para el juramento.

09:48 Poletti es oficialmente intendente de Santa Fe

Juan Pablo Poletti juró como intendente de la ciudad de Santa Fe y se convierte en el nuevo mandatario. Continúan las actuaciones protocolares.

09:55 Poletti habla por primera vez como intendente

El Dr. Poletti brinda sus primeras palabras como intendente de la capital santafesina.

"No defraudar es mi principal compromiso. Estoy feliz del paso dado", señala.

"Quiero ayudar a más gente, quiero solucionar problemas, gestionar, aprender de la buena política y deshacerme de la mala política".

"Soy hijo, hermano, esposo, padre, amigo, católico, exdeportista, médico y me formé en tres grandes escuelas: familia, deporte y la medicina".

"Toda la ciudad necesita respuestas y para eso vamos a necesitar de ustedes: de mi equipo, del Concejo deliberante, de mis compañeros y compañeras en el municipio, de las entidades gremiales y de los vecinos y las vecinas".

"Una ciudad es un sistema, es un conjunto. Asumimos en una situación económica difícil, en un contexto de incertidumbre pero con esperanza; una sociedad que espera una respuesta urgente pero creíble".

"No echaremos culpas, no pondremos excusas, estaremos al lado del vecino, tomando notas de las demandas y haciendo lo posible para solucionar problemas".

"Haremos una gestión de cercanía, de escucha y trataremos que las respuestas sean rápidas. Sacaremos la municipalidad a la calle".

