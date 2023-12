Santiago Bausili aseguró que "mientras yo esté ahí, no cierra el Banco Central"

El cierre del Banco Central de la República Argentina (BCRA) constituyó uno de los pilares de la campaña de Javier Milei. Sin embargo, la elección de Luis "Toto" Caputo como ministro de Economía fue una de las primeras señales de que esa propuesta quedaría trunca: su designación provocó el distanciamiento de Emilio Ocampo, quien sería el ejecutor de la eliminación del ente financiero. Este viernes, el futuro director del Central, Santiago Bausili, ratificó las señales.

"Mientras yo esté ahí, no cierra el Banco Central", sentenció Bausili, quien aseguró que "se va a trabajar en que no haya más emisión monetaria". A su vez, analizó que "$350 no es un nivel de equilibrio" del valor del dólar.

Entrevistado por el canal IP, sostuvo que "la independencia del Banco Central se da cuando no financia el Tesoro. Nosotros heredamos una situación en donde el Banco Central ya financió al Tesoro. Entonces lo que tenemos que trabajar es reconstituir la independencia del Banco Central".

Finalmente, consultado sobre la revocación de su procesamiento, ejecutada el mismo día de su designación frente al Banco Central, manifestó que "la causa judicial tuvo su propio canal, no me molesta". "Creo que quedó claro en la Justicia mi inocencia", añadió.

Quién es Santiago Bausili, el nuevo director del Banco Central

Bausili tiene 49 años, es recibido de la Universidad de San Andrés durante la década del 90 y asistió al Colegio Cardenal Newman, institución que también tiene a Mauricio Macri y a Luis "Toto" Caputo como exalumnos. Tiempo después, comenzaría un camino de 20 años en el sector privado con especialización en financiamiento de mercado de capitales y manejo de riesgos financieros.

Ofició como vicepresidente a cargo de Mercados de Capitales y Derivados para Argentina, Chile y Perú en el JPMorgan entre 1996 y 2007, banco donde también trabajó Caputo entre 1994 y 1998.

Luego ingresó al Deustche Bank donde trabajó 9 años y se desempeñó como director a cargo del manejo de deudas de Argentina, Chile, Colombia, Perú, Paraguay y Uruguay. Realizó desde 2013 tareas vinculadas con banca de inversión en Argentina.

Bausili, además, cuenta con experiencia político-económica: fue subsecretario de Financiamiento en 2016 y respondió a su socio y por ese entonces secretario de Finanzas, Luis Caputo. En enero de 2017, el ahora dirigente libertario reemplazó a Caputo en la Secretaría hasta la finalización del mandato macrista, tras la separación de funciones del Ministerio de Economía entre las carteras de Hacienda y Finanzas.

A cinco días de asumir, revocaron el procesamiento a Santiago Bausili

La Cámara Federal, a través de las resoluciones de los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah -con disidencia de Roberto Boico- revocaron el 5 de diciembre el procesamiento a Santiago Bausili, socio del futuro ministro de Economía Luis Caputo y próximo director del Banco Central de la República Argentina. Bausili era defendido por el abogado penalista Matías Cúneo Libarona, hermano y parte del estudio de Mariano Cúneo Liberaona, futuro ministro de Justicia de Javier Milei.

Sus años en la Deustche Bank son los que provocaron que sea procesado en 2021 por el juez federal Sebastián Casanello bajo la carátula "negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública". Bausilis, durante su gestión como secretario de Finanzas, contrató los servicios del Deustche Bank como gestor de colocación de bonos de deuda externa, provocándole una compensación por 8,4 millones de dólares. En simultáneo, se ordenó un embargo por $10 millones a Bausilis.

Ese fallo fue revocado por los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah, quienes entendieron no existían elementos suficientes para dictar un procesamiento y solicitaron a Casanello continuar la investigación. En 2023, el juez federal se respaldó en informes de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) para volver a procesar a Santiago Bausili.

Sin embargo, tres meses después, los mismos jueces Irurzun y Farah volvieron a considerar que no había un marco acusatorio suficiente para fundamentar el procesamiento del ex secretario de Finanzas y lo volvieron a absolver. El pronunciamiento en disidencia, del camarista Roberto Boico, sostiene que las pruebas presentadas por Casanello "actualiza la constatación del desvío de la voluntad de la Administración Pública, confirmando así el interés evidenciado por el mismo en favor del Deustche Bank, entidad a la cual se encontraba vinculado tanto desde lo personal -a partir del vínculo que mantenía con sus ejecutivos-, como desde lo económico -dada la tenencia accionaria que se extendió hasta agosto de 2018-”.

