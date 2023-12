Luis Juez, picante con Milei: "Ha seleccionado el equipo B de la década del '90"

El senador de Juntos por el Cambio Luis Juez se despachó contra Javier Milei, contra el kirchnerismo y contra su propio espacio, en una entrevista radial donde no dejó a nadie sin criticar.

"Ha seleccionado el equipo B de la década del 90”, dijo sobre el mandatario que asume este domingo y el equipo que eligió para gobernar, con nombres que actuaron o resuenan a la década menemista.

"No se cómo funcionará ahora pero en aquel momento no era la primera opción. No quiero contribuir al desanimo colectivo. La gente voto y eligió, tiene una cuota de esperanza. Después veremos y juzgaremos cómo viene el tema", agregó.

Sobre el kirchnerismo, que se va del gobierno, fue lapidario: "Lo que tocaron lo hicieron mierda".

"Dejaron la vara muy baja. Yo no soy un gorila ni un tipo que me vas a correr por izquierda, pero lo que tocaron lo hicieron mierda", señaló.

Y completó: "No hay un solo indicador que funcione en la Argentina, se llenaron la boca hablando de cosas que jamás cumplieron y dejaron la calidad institucional por el piso".

En el diálogo con el programa Que la gente crea, que conduce Diego Schurman por radio Splendid, el ex embajador en Ecuador durante el macrismo, miró hacia adentro y resaltó "la impericia nuestra para llevar adelante este proceso de poder encontrar gran parte de la verdader respuesta de por qué terminó la cosa como terminó".

El lugar de Luis Juez en el Consejo de la Magistratura

Este jueves 7 de noviembre, la Corte Suprema de Justicia le puso fin a la disputa entre el kirchnerismo y el PRO por una silla vacante en el Consejo de la Magistratura. Por medio de un fallo le ordenó a la presidencia del Senado que envíe al organismo el título que designa al senador nacional por Córdoba, Luis Juez, como consejero titular en representación de la segunda minoría para el periodo 2022-2026.

Le otorgaron la Cámara alta un plazo de cinco días hábiles para acatar las instrucciones impartidas. La resolución de 13 páginas, a la cual PERFIL tuvo acceso, establece que "en caso de incumplimiento por parte de la presidencia del Honorable Senado de la Nación, el Consejo de la Magistratura de la Nación deberá arbitrar los medios necesarios para que el senador Luis Alfredo Juez se incorpore a dicho órgano como consejero titular".

En la decisión de este jueves, la Corte insistió con que "la partición resulta absolutamente ineficaz respecto de la integración del Consejo de la Magistratura. No hay motivo alguno para que una conducta considerada fraudulenta por esta Corte, que determinó la declaración de inoponibilidad referida, deje de ser tal y se transforme en válida a los efectos de la conformación del referido órgano constitucional".

Con información de www.perfil.com