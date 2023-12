Jorge Broun fue el héroe de Rosario Central en los penales: "Un poco me ayudó Maradona"

El arquero de Rosario Central, Jorge Broun, figura en la clasificación a la final de la Copa de la Liga tras vencer a River por 2 a 0 en los penales, aseguró que se tenía “mucha fe” y recordó a Diego Maradona en medio de los festejos.

“Me tenía mucha fe y por suerte no entró ninguna”, dijo Broun, que atajó tres de los cuatro remates del Millonario. “Era un partido importantísimo ante un equipo con mucha jerarquía, pero por suerte lo controlamos bastante, no nos llegaron mucho y estamos en la final”, agregó Fatu.

Muy emocionado, el arquero debió interrumpir varias veces la entrevista: "Toda mi vida lo soñé. Poder jugar una final con el equipo del que soy hincha, que amo, es hermoso", dijo mientras escuchaba a los hinchas corear su nombre.

Por último, el recuerdo de Maradona, quien lo dirigió en sus últimas incursiones como entrenador, ¿con un palito para Ignacio Fernández?: "Nacho me decía 'el Diego no te va ayudar' antes de que arrancaran los penales y un poco me ayudó, creo", cerró el héroe de la noche.

Fuente: 442