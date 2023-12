La tierna foto de Nicole Neumann luciendo su pancita de embarazada y rodeada por sus tres hijas

Nicole Neumann confirmó que espera su primer hijo junto a Manu Urcera. En medio de la emoción por el casamiento y el anuncio de un nuevo integrante de la familia en camino, ahora se conoció la primera foto de la modelo mostrando la incipiente panza rodeada por sus tres hijas.

Oscar Carrizo, el estilista encargado de preparar a la top model y a sus hijas para el casamiento, subió una foto del resultado. La imagen en cuestión no tardó en revolucionar las redes y el motivo no tuvo que ver ni con los looks ni con el maquillaje o el peinado.

En la imagen se la puede ver a Nicole junto a sus hijas Indiana, Allegra y Sienna muy sonrientes. Pero el detalle es que la nena del medio la abraza por detrás y le toca la incipiente panza de embarazo.

Fuente: TN