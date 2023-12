More Rial destrozó a Charlotte Caniggia por tratarla de “mafiosa” y ventiló los motivos de su disputa

Morena Rial estuvo este fin de semana a Tucumán, donde viajó para realizarse un retoque estético. Por otra parte, aprovechó la visita a la provincia para reencontrarse con el estilista Pablo Verxelitaki, con quien mantiene una amistad, y lanzarle un dardo conjunto a Charlotte Caniggia.



“El amor de mi vida en hermano”, escribió la mediática en un posteo de Instagram, donde aparece junto al peluquero que atiende a muchísimas figuras del mundo del espectáculo.

Luego, volvió a subir la misma foto e incluyó un palito para la hija de Mariana Nannis, quien recientemente se refirió despectivamente a ella en la pista del Bailando 2023 (América). “Charlotte nombrándome mafiosa y la verdadera bronca es que al supuesto amigo ‘lo re denigro’ y acá estoy yo. Reales con reales”, expuso.

De este mensaje se desprende que la relación entre Charlotte y Verxelitaki no atraviesa un buen momento y ese conflicto la llevó a sentar posición. Además, para que no queden dudas, el estilista republicó las historias de More.

Con informacion de Todo Noticias.