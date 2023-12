WhatsApp dejará reenviar mensajes de chats privados a las comunidades

Una nueva actualización de WhatsApp permitirá que los creadores o administradores de una Comunidad en la aplicación puedan reenviar el contenido de un mensaje privado a estos espacios públicos.



De esta forma, el contenido que se ofrecerá en esta sección podrá tener diferentes orígenes.



Esta característica, que por el momento se encuentra en una versión de prueba, no solo se limita a compartir el contenido de texto en las comunidades, sino que además se permitirá la difusión de mensajes en los que se incluyen archivos multimedia como GIFs, videos, fotografías, audios, stickers, etc.

Al igual que los mensajes reenviados entre dos o más cuentas personales, las imágenes tendrán la referencia de ser reenviadas y el mismo texto de quien la envió.



En caso de que no querer la misma descripción se puede editar.

La función aún se encuentra en fase de lanzamiento, por lo que su habilitación será gradual y no hay una fecha establecida para cada región.

Si no se puede acceder a la nueva característica de WhatsApp, esto puede significar una de estas situaciones: la versión de la aplicación no es la más reciente o la función aún no llega a la región/país del usuario.

En ese caso, será necesario buscar “WhatsApp” en la tienda de aplicaciones del celular y verificar que no aparezca la opción “Actualizar” debajo del nombre de la plataforma.

Si llega a mostrarse, entonces se deberá pulsar y esperar a que la actualización termine de descargarse e instalarse antes de volver a probar si se habilita la nueva función.

Crear un Canal en WhatsApp

Cualquier usuario puede crear su canal o el de algún emprendimiento que tenga.

Allí va a poder difundir la información que quiera y los seguidores podrán reaccionar a esas publicaciones. Para tener un canal propio hay que seguir los siguientes pasos:

- Abrir WhatsApp.

- Ir a la pestaña Novedades.

- Debajo de los estados aparecerá el panel Canales y el ícono “+”, en el que se debe hacer clic.

- Seleccionar la opción Crear un canal.

- Después de aceptar las condiciones, iniciará todo el proceso de creación.

Mientras se siguen los pasos mencionados, la aplicación solicitará que se asigne un nombre, una imagen y una descripción al canal. Después de tener esa disponible en una lista, los usuarios deberán hacer clic en Crear. El siguiente paso será compartir el enlace de ingreso al espacio y empezar a compartir contenido.

Otras de las características que llegarían próximamente a los Canales sería la posibilidad de que los creadores de estos espacios puedan añadir administradores adicionales, los cuales pueden ayudar a gestionar el contenido que se expone en esta sección.

Con informacion de Infobae.