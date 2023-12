Novedades en Lion Park: la nueva comunicación de la Rosada, las futuras privatizaciones y el ajuste que se viene

Las reuniones de fin de año almuerzos, cenas y festejos de cumpleaños de la semana qué pasó tuvieron como epicentro la asunción del nuevo gobierno de Javier Milei quien, frente a la gente y de espaldas al Congreso de la Nación, leyó un inventario de la herencia que le dejó el kirchnerismo al nuevo gobierno.

Este domingo por la tarde en el Salón de los Pueblos Originarios donde se montó una amplia sala para que los periodistas acreditados para la asunción de Javier Milei se ofrecía un modesto servicio de catering de con medialunas y sandwiches muy austero qué tal vez ya sea una señal de lo ahorrativo que será este nuevo gobierno.

Frente a los periodistas acreditados se presentó la nueva secretaria de Medios Belén Stettler, una joven nacida en la provincia de Santa Cruz experta en comunicación política quien con un tono muy amable habló con los periodistas. Según trascendió, la flamante funcionaria llegó al nuevo Gobierno de la mano del estratega de la campaña presidencial Santiago Caputo y de su socio Agustín Garat.

"Ambos son socios en la consultora política Move donde trabajaba Stettler pero ninguno por ahora forma parte del gobierno de Milei aunque se mencionaba ayer que Caputo podría llegar a la secretaría de Asuntos Estratégicos o a la AFI" comentó un periodista especializado en política internacional al que varios de los presentes lo escuchaban atentamente mientras algunos periodistas militantes kirchneristas se mostraban preocupados por el futuro de la sala de prensa de La Rosada.

En particular porque se escucharon algunos rumores que la agenda diaria de los periodistas se trasladaría a la residencia de Olivos porque Milei tiene la idea de hacer las reuniones de gabinete en ese lugar. Pero por ahora no están terminados los arreglos para que el presidente y algunos de sus colaboradores más cercanos trabajen allí.

Cómo funcionará la Secretaría de Medios

Por lo que pudo saber iProfesional de la Secretaría de Medios dependerán cuatro subsecretarías: la de comunicación a cargo de Eduardo Roust, la vocería de la presidencia con el economista Manuel Adorni, Redes Sociales en la que estará al frente el joven Iñaki Gutiérrez y la de publicidad Oficial que por ahora no está cubierta. Algunos periodistas de medios extranjeros se quejaban allí del vocero presidencial Manuel Adorni.

"Cuando habla con nosotros nos llama chicos como si fuésemos estudiantes secundarios y no periodistas con muchos años de trayectoria en los medios", comentó un periodista de un canal de TV que no simpatiza con el nuevo gobierno.

La "era Milei", comentario obligado en fiestas de fin de año de empresas

La llamada "Era Milei" fue el comentario obligado en varias fiestas de fin de año de empresas para agasajar a los periodistas. El miércoles al mediodía en el Campo de Polo de Palermo quien sorprendió con su discurso fue el CEO del banco HSBC, Juan Parma, quien sin nombrar a Milei manifestó que "desde el próximo lunes va a salir el sol porque el nuevo gobierno tiene una oportunidad histórica y la Argentina se enfrenta a una transformación histórica no solamente económica sino de proyecto de país y allí vamos a estar con nuestro banco para poder ayudar al nuevo gobierno. Este cambio electoral va en la dirección correcta porque la Argentina no podía seguir en la dirección que iba".

En esa reunión se habló mucho de los futuros anuncios del gobierno en particular del precio del dólar y la mayoría de los periodistas coincide que el BCRA a cargo del ex secretario de Finanzas Santiago Bausili fijaría el valor del dólar oficial entre los 650 y 800 pesos a partir de esta semana.

Uno de los invitados alertó allí acerca del traspaso de los bancos de las Leliq a los pases pasivos del BCRA y comentó que esas letras emitidas por el BCRA ya son un problema menor porque su proporción frente al total de los pasivos monetarios del BCRA se redujo muy fuerte.

"El problema va a ser la deuda por unos 35.000 millones de dólares que tendrá el Tesoro pon bonos atados a la evolución del dólar oficial y a la inflación que emitió el gobierno anterior", explicaba el experto mientras se festejaban los 60 años de un periodista especializado en el sector de negocios que lamentablemente no pudo probar el Lemon Pie que le regalaron las autoridades del banco por la voracidad de sus compañeros periodistas. En menos de 5 minutos hicieron desaparecer la torta.

El Correo Argentino será una de las empresas que pondrá en venta en nuevo Gobierno

En tanto el jueves en una fiesta de fin de año de agasajo a periodistas de la empresa Mercado Libre en el barrio de Palermo Hollywood se comentó mucho acerca del nuevo gobierno, de las políticas de ajuste y de un tema particular como las privatizaciones de empresas públicas que estarán a cargo de una especie de Unidad Ejecutora de Privatizaciones y Desregulaciones.

"Existe la posibilidad que el ex presidente del BCRA esté a cargo de la misma hasta que se privaticen todas las empresas en poder del estado entre ellas el Correo Argentino que se volvería a privatizar como en los 90 cuando Franco Macri con su empresa SOCMA se quedó con la empresa Encotel que incluía el Correo Argentino" comentó uno de los presentes y en las actuales circunstancias no habría que descartar que varias empresas de courier puedan presentarse a esa licitación. "El problema es que la empresa estatal tiene unos 15.000 empleados y su sueldo promedio es de aproximadamente unos 800.000 pesos" comentó un periodista.

El ajuste económico que prepara Milei fue tema de conversación en un asado en una quinta de Escobar. El dueño de casa montó una gran carpa para unos 50 invitados y todos tuvieron que ir vestidos de blanco pero a pedido del anfitrión.

Un importante empresario del rubro de los neumáticos está muy preocupado por el futuro de las importaciones y por la deuda del BCRA con los importadores que llegaría a unos 30.000 millones de dólares.

El peligro de hacer una ajuste fiscal con estanflación

En relación al ajuste fiscal que se viene el dueño de casa les recordaba a sus compañeros de mesa el ajuste que anunció Ricardo López Murphy en marzo de 2001. "Ojo con hacer un ajuste de 5 puntos del PBI en medio de una estanflación con una inflación anual del 150 %, con una economía que no crece y con los niveles de pobreza por encima del 45 % que no lo vaya a pasar como López Murphy que anunció un ajuste de unos 2.000 millones de dólares y lo echaron unos días después que lo anunció" comentó. Se refería al último ejemplo de lanzamiento de un programa de ajuste fiscal ortoxo que fue el que quiso aplicar en marzo de 2001 el entonces ministro de Economía Ricardo López Murphy en el gobierno de la Alianza de Fernando de la Rua.

El 15 de marzo de 2001, fue nombrado como ministro de Economía. En ese entonces López Murphy, que había llegado al gobierno con los economistas de la fundación FIEL para reemplazar a José Luis Machinea, anunció un fuerte ajuste fiscal ortodoxo para tratar de reducir el gasto público en 1,5 puntos del PBI o el equivalente a 2.000 millones de dólares. En la presentación del plan frente a los empresarios, el equipo económico de López Murphy detalló la diferencia que tenía con el de José Luis Machinea.

"Es un programa que por primera vez no aumenta impuestos, no reduce salarios ni jubilaciones, ni afecta al bolsillo del ciudadano común", dijo en ese momento el secretario de Hacienda Daniel Artana que casualmente podría haber estado en ese mismo puesto en este nuevo gobierno pero no aceptó el ofrecimiento.

Con el fin de reducir el déficit fiscal, López Murphy anunció un recorte de unos 2.000 millones de pesos o el equivalente a 2.000 millones de dólares porque estaba vigente el Plan de Convertibilidad que De La Rúa en su campaña había prometido que lo mantendría.

El ajuste anunciado reducía los gastos de la administración pública, que consistía en lo siguiente: cancelar partidas destinadas a operaciones políticas de la SIDE; pagar en 12 cuotas el retroactivo de las altas jubilaciones; declarar la emergencia jubilatoria; anulación de pensiones y sistema de becas estudiantiles; achique y recorte en los programas sanitarios por 50 millones; un aumento del IVA del 15 al 21 % para espectáculos culturales (fútbol, teatro y cine); eliminación de ayuda a productores rurales de siete provincias por 180 millones; despido de 40.000 empleados públicos; recortes en las indemnizaciones por despido; privatización de empresas públicas; ceder al Tesoro las utilidades de la Administración General de Puertos; disminuir envíos discrecionales y políticos de ATN a las provincias y abolir, salvo invalidez, las pensiones graciables eliminar becas y subsidios, la eliminación de ayuda a productores rurales de siete provincias por 180 millones, recortes en las indemnizaciones por despido, privatización de las casas de juego y de parte del Banco Nación.

Un banquero presente, que fue parte de esa historia porque en esa época estaba en el Ministerio de Economía, comentó que la resistencia de los distintos sectores fue muy fuerte pero el paro de las universidades pública en particular las manifestaciones de la UBA provocó la salida de López Murphy del gobierno porque no fue aportado por gran parte del radicalismo que formaba parte de la alianza y por De La Rúa que no pudo defenderlo. "López Murphy abandonó el gobierno tan solo 15 días después de haber asumido su puesto y lo reemplazó Domingo Cavallo que renunció el 18 de diciembre y al otro día se terminó el gobierno de la Alianza con la renuncia de De La Rúa", comentó el ahora devenido banquero.

* Para www.iprofesional.com