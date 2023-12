El Concejo Municipal adelanta su sesión para aprobar la emergencia hídrica en Santa Fe solicitada por Poletti

A pedido del Ejecutivo Municipal, el Concejo Municipal confirmó que la sesión prevista para el jueves se adelantará para este martes a las 17 hs. En la misma está previsto tratar la emergencia hídrica, mensaje enviado por el municipio. Además, asumirá Carlos Suárez en reemplazo del concejal Hugo Marcucci.

En el marco de la asunción del gobernador Maximiliano Pullaro, el flamante intendente Juan Pablo Poletti volvió a hablar de la emergencia hídrica. "Mañana (por el lunes) vamos a mandar un mensaje al Concejo para que cuanto antes se pueda declarar la emergencia, si ellos así lo consiguieran con el consenso de los concejales, ya que nos pronostican lluvia el miércoles a domingo y esto es lo que tenemos que hacer: prever lo que va a pasar.También vamos a ver si pueden ellos adelantar la sesión para que no esperen hasta el jueves y tenerla antes", expresó.

La Municipalidad prevé que la emergencia hídrica dure unos seis meses

El ingeniero y secretario de Desarrollo Urbano y Gestión Hídrica de la Municipalidad, Felipe Franco, explicó que está situación de creciente depende de El Niño y estiman que durará unos seis meses ¿Cuáles son y serán los barrios más afectados por la suba del Paraná?

"Estamos llegando al pico de la crecida a nuestra ciudad por las lluvias que ocurrieron hace casi un mes en la alta cuenca del río Paraná. Eso implica que ciertos sectores que están fuera de los anillos de defensa están teniendo problemas, uno de los más visibles es el de la Vuelta del Paraguayo, pero a eso hay que agregarle otros lugares como la accesibilidad a La boca en Alto Verde, Colastiné Sur, la Balsa que está casi llegando a la jurisdicción de El Túnel. Y obviamente hay algunos lugares en el norte de la ciudad donde empiezan a observarse niveles de afectación que están en el valle de inundación de la laguna Setúbal", detalló.

Franco señaló: "La emergencia hídrica está vinculada al pronóstico del fenómeno de El Niño por un plazo aproximado de seis meses y eso indica que el río Paraná se va a mantener con niveles altos y que en la conjunción con precipitaciones de alta intensidad obviamente la ciudad empieza a tener problemas de drenaje. Además de las complicaciones de los sectores defendidos, fundamentalmente porque el sistema empieza a depender directamente del sistema de bombeo".

El municipio sigue atentamente cómo está funcionando el sistema de bombeo: "Estamos haciendo un análisis pormenorizado de cada punto de operación. En base a eso, a la reunión que vamos a tener mañana con provincia les llevaremos los requerimientos fundamentales para estar mejor preparados ante diferentes eventos".

"Para las lluvias que se esperan esta semana y fin de semana obviamente que lo primero que estamos haciendo es un chequeo de cada punto de operación y una observación de cómo están los reservorios fundamentalmente para esperar los excedentes pluviales que pueden ser una magnitud de acumulado bastante interesante. Pero, dependiendo de las intensidades vamos a tener mayores o menores problemas en lo que es el ejido urbano y las áreas protegidas", manifestó.

Respecto a la suba del nivel del agua, agregó: "En base a cómo se dieron las lluvias, hoy el río Salado no está teniendo grandes aportes de caudal con lo cual todo lo que vemos sobre este es producto de la crecida del Paraná. Eso hace que Santo Tomé también esté en condiciones de alerta y evacuación. A su vez, no se provocaron lluvias importantes en la cuenca alta y obviamente todas las implicancias que se dan en el Salado son propias del Paraná, eso no implica que a medida que se vaya consolidando el fenómeno de El Niño, las áreas de aportes de lluvias se vayan moviendo hacia el oeste y ahí es donde la conjunción puede ser similar a la situación que vivimos en 2016. Por el momento todo el sistema del oeste está controlado y un gran porcentaje está en funcionamiento, pero sí notamos que hay muchos sistemas de bombeo en esa zona que todavía faltan poner en funcionamiento para esperar una permanencia del nivel alto".

Con informacion de Uno Santa Fe.