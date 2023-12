Unión por la Patria buscará quedarse con el 40% de las comisiones en la Cámara de Diputados

Se espera que en los próximos días ingrese al Congreso de la Nación el proyecto de ley ómnibus, a través de la Cámara de Diputados. El debate estará centrado en la conformación de las comisiones y sus integrantes. Unión por la Patria, el principal bloque opositor, avisó que será una dura discusión.

“Somo casi el 40% de la Cámara y aspiramos a conducir el 40% de las comisiones y tener el 40% de los integrantes como piso. Así funciona lo que votamos en la sesión preparatoria, en la que dijimos que íbamos a usar el sistema Dhon´t para el reparto. Después la pregunta es la calidad de la comisión, y eso dependerá de las negociaciones políticas”, explicó a Infobae el presidente del bloque de UxP, Germán Martínez.

Martínez, al igual que otros legisladores de UxP, entiende que la representatividad de los diputados y senadores la ganaron el 22 de octubre, en la primera vuelta, y que lo tienen que hacer valer más allá de si le corresponden al oficialismo algunas comisiones. “Fuimos elegidos para ser oposición y tenemos una dimensión. Expresamos valores en la campaña electoral y lo que viene diciendo Milei nada tiene que ver con nuestros valores. Eso significa ejercer el nivel de representación de quienes nos votaron. Pero nosotros somos el 40% y hay un 60% que deberá fijar una posición”. agregó.

Las negociaciones no van a ser simples. No sólo porque nunca lo fueron sino porque en Unión por la Patria -al igual que en el resto de los bloques, salvo La Libertad Avanza- quedó el malestar por la actitud que tomó el presidente Javier Mieli frente a la Asamblea Legislativa. “Lo que hizo fue un error político. Se lo hice saber a personas cercanas al presidente de la Cámara porque me parece que podría haber hablado en la asamblea y hacer el acto con sus militantes en el lugar que quisiera. No tuvo esa plasticidad y creo que prefirió un vínculo más de corte electoral y se privó de hablarle al 100% de los argentinos”.

Para el rosarino no sólo fue un error político sino que también “ninguneó el funcionamiento del Congreso y ahí es donde se tienen que dar las conversaciones y tanto el presidente de la cámara como del bloque van a tener que hablar con todos los sectores”.

Una de las posibilidades que en el oficialismo observan es que el peronismo en general y Unión por la Patria en particular termine imponiendo su número y de esa manera trabando cualquier tipo de proyecto de ley. “Nosotros no vamos a trabar nada, somos el 40% y hay un 60% de la Cámara de Diputados que deberá establecer su posicionamiento y definir”, señaló Martínez.

Frente a esto, la canciller Diana Mondino adelantó que la intención del Gobierno es romper ese freno y avanzar mediante el dictado de Decretos de Necesidad y Urgencia.

“Hay temas que legalmente no pueden dictarser por DNU y lo saben. Además, si van por los DNU me parece que es una extorsión al Congreso. Hay que respetar el rol y la representación que cada uno tiene. Ellos son el Ejecutivo y el Congreso tiene sus facultades”, aclaró Martínez.

Por último, el diputado santafesino señaló que el acto de Milei en las escalinatas del Congreso “tuvo un discurso que fue un relato armado para justificar lo que ya tiene decidido, que es un plan de ajuste y de shock con una cantidad de datos falsos y otros tantos tirados de los pelos por cómo lo planteó, que lo único que hizo es ir al estilo Margaret Thatcher de de finales de los 70 principios de los 80 de “no hay alternativa”.

“Por lo tanto - prosiguió Martínez - acá estamos yendo a un escenario de ajuste y de shock que el mismo Milei dice cuáles van a ser las consecuencias. Fue el último acto de la campaña electoral, espero que ahora empiece a comunicarse con la sociedad como Presidente”, cerró el presidente del bloque opositor.

* Para www.infobae.com