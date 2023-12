El asesor digital de Javier Milei volvió a apuntar contra Lali Espósito: “Es una delincuente”

Iñaki Gutiérrez apuntó contra Lali Espósito: “Es una delincuente”. El asesor digital de Javier Milei aseguró que la artista cobró dinero del Estado para brindar shows gratuitos.

En diálogo con el ciclo Identidades (IP Noticias), el joven libertario se mantuvo firme en sus dichos contra la cantante. “Basta con el debate de la agresividad, por favor. Agresivo es pegar una piña, incitar a la violencia... no un adjetivo descalificativo si querés para vos, calificativo para mí”, señaló cuando la periodista Mariana Verón opinó que no estaba bien llamar “delincuente” a la cantante.

“¿Es un calificativo decirle delincuente a alguien?”, repreguntó la conductora. Y el joven reafirmó: “Sí, claro, lo califica. Si vos robás, sos un delincuente. Te estoy calificando. Si vos tenés el pelo de color amarillo, sos rubia. Te estoy calificando”.

Acto seguido, argumentó: “Delincuente porque cobró plata del Estado en una suma muy grande, para dar un show en una localidad en la que claramente las cosas no están resueltas”.

La periodista quiso saber si había dado el espectáculo e Iñaki aclaró: “No se trata de que lo de o no, sino de que después vaya a hablar de que hay que votar a cierto proyecto político, haciéndose la neutral, siendo que ese proyecto político le da sumas millonarias de dinero por presentarse en lugares de forma gratuita”.

Al escucharlo, Verón le consultó: “¿Crees que Lali tiene los millones que tiene porque le pagó el Estado?”. “Para nada. Es una muy buena artista. No la escucho, pero no soy necio. Es lo mismo que decir que Cristina Kirchner no fue dos veces presidenta electa con una gran cantidad de votos. Eso sería negar la realidad”, cerró.

Las declaraciones de Iñaki no tardaron en viralizarse en las redes sociales, donde dividieron las opiniones de los usuarios. Hasta el momento, Lali prefirió no responder.

