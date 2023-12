Pullaro afirmó que los presos más peligrosos fueron llevados a pabellones de alto perfil

El gobernador, Maximiliano Pullaro, y el ministro de Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, hablaron con la prensa sobre las primeras medidas aplicadas en esta materia. En relación al Servicio Penitenciario Provincial de Santa Fe, el propio Pullaro aseguró que esta mañana de martes se realizó una operación “en donde se están restituyendo los pabellones de alto perfil. En donde los jefes narcos, los sicarios van a pabellones de alto perfil”. “Eso nos va a permitir tener un mayor control de los mismos, en donde no cometan delitos”, subrayó.

En relación a los inhibidores de señal de celular, Pullaro afirmó: “Están. Lo que no se levanta es la palanca para que inhiban. Vamos a poner los inhibidores y no los vamos a bajar más”. El gobernador dijo también que se suspenderá el ingreso de alimentos a las unidades penitenciarias. “A los presos en mi época (de ministro de Seguridad) con control nutricional les dábamos cuatro comidas. No lo hacen muchas veces cuando están en la calle. No pueden entrar alimentos de afuera de la cárcel porque el servicio penitenciario no puede controlarlos. No se puede requisar sobre 9.000 presos”, consignó Maxi Pullaro.

Por otra parte, el gobernador confirmó que estuvo reunido con la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, en la ciudad de Buenos Aires. Aseguró además que tendrá una nueva reunión con ella este jueves. “Vamos a pedirle que nos permita coordinar el comando operativo conjunto, que son las fuerzas federales en coordinación con las fuerzas provinciales”, comentó Pullaro. Aseguró que van a empezar a trabajar en las investigaciones criminales complejas.

Con respecto a los búnkeres, el primer mandatario santafesino dijo: “Vamos a ir con la ley de narcomenudeo (que se presentará este miércoles en la Legislatura provincial). Es una ley muy simple que le permite a los fiscales provinciales con las fuerzas de seguridad provinciales o federales intervenir rápidamente”. “Las organizaciones criminales quedan para que las siga persiguiendo la justicia federal y los puntos de venta de droga que generan violencia en la ciudad los persiguen los fiscales provinciales”, expresó.

“La protesta es nacional”

Por otra parte, fue consultado sobre una protesta social prevista para esta mañana de martes en la zona de Pellegrini y Oroño en Rosario, encabezada por el Polo Obrero: “Entiendo que la protesta no es hacia nosotros. No vamos a permitir que a ningún santafesino ni santafesina le falte la comida o los elementos básicos para poder tener una navidad tranquila. Eso lo vamos a garantizar desde el Ministerio de Desarrollo Social”.

También le preguntaron en la rueda de prensa sobre los trabajadores del Estado provincial santafesino. Pullaro expresó: “Si comparamos con 2019, son 13.000 empleados públicos más. Es más de un 10 por ciento de la cantidad de empleados públicos que teníamos que el gobernador Omar Perotti dejó en planta permanente. Muchas personas que eran funcionarios políticos o familiares de políticos que estaban en gobierno pasaron a planta permanente. Lo vamos a revisar en función de lo que nos permite la ley”. Afirmó también que van a trabajar para que el Estado sea más eficiente.

Reiteró el déficit fiscal de la Provincia. “Santa Fe termina el año con alrededor de 200.000 millones de déficit. Casi el 10 por ciento de los recursos para gastos. Así arranca nuestra gestión”, dijo Maximiliano Pullaro. Confirmó que se podrán pagar los aguinaldos de fin de año para todos los trabajadores estatales en diciembre. “La situación financiera es crítica”, subrayó.

Enfatizó que en materia de seguridad pública, su administración no hará ningún tipo de recorte: “La principal problemática que nos demandan es que los podamos cuidar. Y lo vamos a hacer”.

Con respecto a los detenidos en comisarías, el primer mandatario aseguró que hay 2.000 en toda la provincia en la actualidad. “Están llenas de presos. Es un montón. Cuando me había ido (del Ministerio de Seguridad), había quedado menos de 300 y por orden judicial. Eso hace que el policía termine siendo un guardiacárcel también”. Aseguró que en los próximos días sacarán algunos presos de comisarías de la ciudad de Santa Fe y de Rosario para tener más policías en la calle.

Custodias

Al gobernador también se le consultó sobre los efectivos policiales afectados a custodiar a personas en peligro: “Vamos a evaluar cada una de las custodias fijas”. “Yo fui ministro de Seguridad durante cuatro años y nunca tuve custodia. En términos generales, la policía tiene que estar en la calle. No tiene que estar afuera de la casa de un juez, de un fiscal”.

Con informacion de El Litoral.