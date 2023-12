Las mismas recetas nada van a solucionar: Viotti se reunió con los vecinales por la inseguridad en Rafaela

La problemática de la inseguridad que se vive en Rafaela se arregla con recetas nuevas, con ideas diferentes y por sobre todo con un plan concreto. Nada de eso parece que tiene el nuevo gobierno, no obstante hay que darle el beneficio de haber asumido hace solo 48 horas, no obstante nada sirve como excusa, Viotti hace meses que ganó las elecciones y en su campaña siempre dijo que tenía un equipo armado para gobernar. No hay "luna de miel" en Argentina con los nuevos mandatarios y eso vale también para Rafaela, el "Ah pero Castellano" no va y la inseguridad de la ciudad ya es responsabilidad exclusiva de Leonardo Viotti y nadie más.

El Intendente Leonardo Viotti y su equipo de trabajo tuvieron su primera gran reunión con la seguridad como eje principal. La misma tuvo lugar en la tarde del lunes en el Centro Metropolitano "La Estación", donde recibió a los presidentes vecinales de los barrios que componen la ciudad de Rafaela.

Las problemáticas que se relacionan con la seguridad son uno de los caballitos de batalla que presenta la nueva gestión municipal, conscientes de las dificultades que atraviesan los vecinos diariamente. Es por esto que escuchar de primera mano las necesidades y las propuestas que tienen los dirigentes vecinales para subsanar sus problemáticas son vitales para comenzar a diagramar cómo combatir la inseguridad.

En ese sentido, el intendente se puso a disposición para escuchar a cada uno de los que formaron parte de la reunión. "Ustedes son los representantes naturales elegidos por los vecinos y conjuntamente vamos a trabajar para poder solucionar y hacer entre todos una ciudad mejor", destacó Viotti.

Seguidamente, agregó: "No vamos a poder hacer todo de un día para el otro, pero tenemos que planificarlo, tenemos que conocer a dónde queremos ir, conocer cuáles son las problemáticas a solucionar y a medida que los recursos y la situación lo permitan vamos a ir avanzando y solucionando cada uno de los temas con el único objetivo de que la ciudad esté todos los días más linda".

Junto al intendente también estuvo acompañando el flamante secretario de Prevención y Seguridad de la Municipalidad de Rafaela, Juan Martínez Saliba. El funcionario tendrá a cargo una de las áreas más importantes de la ciudad y durante la reunión estuvo pendiente de los testimonios de cada presidente.

"La calidad de vida del vecino de la ciudad de Rafaela va desmejorando con el avance de la inseguridad. Es por eso que nuestro compromiso es diario, donde tenemos el teléfono encendido y la agenda abierta para dialogar con cada uno de ustedes", expresó Saliba en relación a las dificultades que se ven día a día en la ciudad con el reclamo de sus vecinos.

Las autoridades presentes señalaron que será importante no sólo el uso de las herramientas actuales que ya están en funcionamiento como la Guardia Urbana, Ojos en Alerta o el Centro de Monitoreo y las propuestas locales que se implementarán a futuro, sino también la importancia de contar con una línea directa tanto con el Gobierno de la Provincia de Santa Fe como del Estado Nacional.

"Tenemos que reconocer el problema, blanquearlo y darle comienzo a la solución, con la intención de que cada una de las partes involucradas haga su parte", agregó Viotti.

Por su parte, el secretario en Prevención y Seguridad le hizo un pedido puntual a los vecinos en relación a la capacitación del Programa Ojos en Alerta. "Es una herramienta muy potente pero necesitamos que cada uno de ustedes sepa utilizarlo. Que también tengamos esa herramienta para poder direccionar nuestras miradas, no solamente con la guardia sino también con el centro de monitoreo", afirmó.

Vecinos a disposición

Luego de la reunión, algunos dirigentes barriales brindaron su punto de vista de lo que significó el primer contacto con las nuevas autoridades de la ciudad y se pusieron a disposición por el bienestar de los rafaelinos.

"Esperamos tener una respuesta positiva a nuestros pedidos y, por supuesto, ponernos a disposición para trabajar juntos para lo que ellos necesiten. Estamos para sumar, no para restar", expuso Marisa Botto, presidente de la vecinal del barrio Mosconi.

Por su parte, el responsable de la vecinal del barrio Independencia, Hugo Perino, se mostró entusiasmado por poder sumar en este nuevo desafío de gestión. "Con muchas ganas y acompañando la gestión en todo lo que podamos aportar para vivir mejor en nuestra localidad, en nuestro lugar donde nos toca vivir y acompañando a los distintos sectores de nuestra querida ciudad de Rafaela", cerró.

Como se expresó con anterioridad, este encuentro marcó el inicio de una colaboración sin precedentes entre la administración municipal y los vecinos de forma comprometida, reconociendo la importancia de la participación ciudadana en la construcción de soluciones efectivas.