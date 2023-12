La escandalosa opinión de Charlotte Caniggia sobre cómo empezó el romance de Rodrigo De Paul y Tini Stoessel

La sorpresiva salida de Camila Homs del Bailando 2023 (América) tomó por sorpresa a los participantes del certamen. Una de las primeras en lamentar la partida fue Charlotte Caniggia, quien le dedicó cariñosas palabras a su excompañera. Además, sorprendió con un comentario sobre la vida privada de la ex de Rodrigo De Paul.



En diálogo con Intrusos (América), la mediática aseguró que le gustaría que Homs continuara en el programa que conduce Marcelo Tinelli. “Es una lástima, ella estaba haciendo un concurso relindo. Me parece buena gente, la verdad”, arrancó diciendo

Luego, cuando nadie se lo esperaba, apuntó contra Tini Stoessel y fue lapidaria. “De Paul se la perdió porque (Homs) es alta mujer. Es una mujer divina y mejor que Tini me parece. Qué querés que te diga”, sostuvo.

“No la quiero a Tini por lo que le hizo a Cami Homs, no la banco. No escucho su música, no me gusta ella por lo que todo el mundo sabe qué le hizo a Cami Homs. No me parece buena mujer Tini”, completó.

Fuente: TN