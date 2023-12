Lo que aún no dijo Caputo: Ganancias, déficit y otras medidas del Plan Motosierra

“Si seguimos así, habrá hiperinflación”, aseguró ayer Luis Caputo cuando comunicó el paquete de las 10 medidas que constituyen las primeras del tan mentado Plan Motosierra que propuso Javier Milei en la campaña y cuyos ejes delineó en su discurso de asunción, cuando prometió ajuste y shock.

Los anuncios de Caputo, que se demoraron bastante en la tarde de ayer y requirieron de regrabaciones del mensaje que finalmente emitió la cuenta de la red social X del Presidente, incluyeron algunas medidas más o menos conocidas y comunicadas en las últimas horas, como la suspensión de la pauta oficial, la no renovación de contratos laborales del último año en la administración estatal y la reducción de la obra pública y de las transferencias discrecionales a las provincias.



Hubo novedades, como el salto del dólar oficial a 800 pesos; que se mantendrán los planes Potenciar Trabajo, pero sin actualización por inflación; la duplicación de la AUH, la reducción de subsidios a la Energía y el Transporte (sin detalles) y que se reemplazará a las SIRA por un nuevo sistema que no requiere aprobaciones. “El que quiera importar, ahora podrá hacerlo, y punto”, dijo Caputo.

Luego de su discurso de casi 18 minutos, trascendieron otras medidas: cambios en el dólar tarjeta, que cotizará a 1.280 pesos; y suba de retenciones a 15% para todas las exportaciones (menos la soja, que pagará 30%). “Luego de la emergencia”, enfatizó el ministro, se buscará “avanzar en la eliminación de todos los derechos de exportación, que consideramos un gravamen perverso que entorpece el desarrollo argentino”.

El Gobierno tratará de cambiar en el Congreso dos normas de fuerte impacto en la sociedad: la fórmula de movilidad jubilatoria, que hasta ahora determina los aumentos trimestrales para las jubilaciones y las prestaciones sociales como la AUH, y los últimos cambios que hizo Sergio Massa en el piso de Ganancias para que ningún trabajador pague, algo que el propio Javier Milei votó y celebró. Seguramente habrá controversia con estos temas cuando la Motosierra llegue al Congreso.

Déficit fiscal

“La prioridad del Gobierno Nacional es alcanzar el superávit fiscal en el primer año de mandato. Los siguientes números reflejan el ajuste inevitable que enfrentaremos a fin de lograr ese objetivo”, tuiteó ayer la cuenta de Economía.

Unos minutos antes, Caputo había hablado del “rojo” del Estado, hizo la conocida comparación con los gastos de una familia y diagnosticó que “somos adictos al déficit”. No dio detalles, pero luego se conoció –también desde la cuenta oficial del ministerio– una tablita de con los principales objetivos de la motosierra.

Ese recorte, que se apuntará a que sea de un 5% de PBI, incluye entre los ítems más importantes suba de Bienes Personales, un blanqueo y una moratoria (0,5 puntos), impuesto PAIS para importaciones (0,8%) y retenciones para todas las exportaciones del 15% (0,5). También ahorro que llegaría de la mano del cambio de la movilidad jubilatoria (0,4), de gastos de capital u obra pública (0,7), subsidios de todo tipo (0,7) y de bajar las transferencias a las provincias al mínimo (0,5). Con quita de “gastos de funcionamiento” del Estado planean un recorte de otros 0,5 puntos del PBI.

Hoy será turno del Banco Central y el debut de Santiago Bausili, quien tendrá su primera reunión de directorio.

Sin embargo, en un comunicado enviado apunas comenzó el día, la autoridad monetaria dijo que no tocará la tasa de interés y avisó que tendrá que pedirle un waiver al FMI porque el kirchnerismo incumplió las metas pactadas.

“Como consecuencia de los desbalances heredados y mientras la economía transite un periodo de ‘estanflación’, se prevé que la demanda de dinero demorará en recuperarse. En este contexto, el equilibrio monetario requiere atender simultáneamente las dos fuentes principales de emisión monetaria: el financiamiento directo e indirecto del déficit fiscal y el déficit cuasi-fiscal del propio BCRA”, remarcó la autoridad monetaria.

Otras dudas

Qué pasará hoy con los mercados y cómo reaccionarán a las medidas el tipo de cambio libre. ¿El Plan Motosierra ayudará a bajar la brecha? Caputo no lo dijo, pero el nuevo dólar oficial a 800 pesos tendrá una suba goteo planificado del 2% mensual. ¿Será así, finalmente? Todo indica que no, pero ¿habrá algún tipo de control inicial para los dólares financieros? El salto del tipo de cambio tendrá un fuerte impacto en la producción de alimentos, algo que generará más inflación. Hoy se conocerá el dato de noviembre, una impactante foto de un pasado reciente que ya suena muy lejano.

También se sentirá el salto del dólar en pérdida de poder adquisitivo de los sectores medios, buena parte del núcleo electoral que llevó a Milei a la Casa Rosada.

“El ajuste no es a la ‘casta’ o en la eficiencia del gasto público, se sustenta en i) los beneficios económicos de sectores favorecidos por la devaluación (con caída del salario real en simultáneo), cobrada sólo en parte por el Estado a través de impuestos, y ii) recortes en grandes rubros del gasto. Es una receta clásica para encontrar equilibrio fiscal de manera rápida, sin reformas estructurales“, resumió la consultora LCG.

“Toto estuvo flojito, pero creo, espero, que se haya guardado cosas. Me preocupa mucho la inflación”, comentó anoche un reconocido economista que pidió off the record.

Como siempre, hubo guiño del FMI y un agradecimiento escueto de Caputo: “Thank you Kristalina & team for your support”.

Pasó el día de los demorados primeros anuncios. Hay algunas pocas certezas, y muchas dudas.

Fuente: Infobae