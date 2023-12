La quita de subsidios regirá a partir del 1° de enero

El vocero presidencial, Manuel Adorni, dijo este miércoles que las medidas que anunció este martes el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, son "inevitables para la catástrofe y la hiperinflación", en términos de "reformas estructurales de la Argentina".



El funcionario aclaró que "este paquete de medidas urgentes apunta al superávit fiscal y al equilibrio de las cuentas públicas". "No se puede gastar de lo que se tiene y eso no es negociable".

Quita de subsidios

Adorni confirmó que "la quita de subsidios se implementará a partir del 1° de enero en transporte y servicios públicos como la luz, el agua y el gas. Sobre todo, para "equiparar con las provincias del interior"

Además, aseguró que el "incentivo" de esta decisión "va a estar puesto en el ahorro y en la transferencia del esquema de subsidios estará enfocado en la demanda y no en la oferta como sucede actualmente".

Según explicó, el año terminará en torno a 2,1% del PBI. "Esta mejora en el 0,7% todavía deja un tramo por resolver", dijo, y adelantó que próximamente "se conocerán el plan de reformas estructurales del Estado que van a cambiar para siempre el rumbo de la Argentina" que, según adelantó la vicepresidenta Victoria Villarruel, están incluidas en una Ley Ómnibus. "No hay que tener miedo a la verdad, hay que tener miedo a actuar", aseguró el vocero presidencial en la mañana de este miércoles.

Medidas económicas de Caputo

Adorni dijo que "las medidas no son las que soñamos y seguramente nos hubiese encantado que los tiempos fueran otros" y volvió sobre el déficit fiscal: "Cuando uno gasta más de lo que tiene o te endeudas con el banco o le pedís prestado a un amigo, acá no tenemos ninguna de las dos". "Los bancos ya no creen en la argentina por el triste historial de pago de la deuda 'defauleadores seriales' de la deuda", dijo.

"El resultado fiscal que se espera para fines de 2023 es el 3% del PBI", anticipó. Pero, a esto, "hay que adicionarle los intereses de la deuda, que también hay que entender que el endeudamiento es hijo del déficit fiscal y hay que pagarlo".

El vocero consideró que “los acreedores privados y los bancos no creen en Argentina”, y aseguró que el Banco Central “no va a financiar un solo peso del Tesoro”.



El funcionario indicó que buscarán "eliminar el manoseo y el negocio político de los planes sociales y el gasto del funcionamiento del Estado se estima que van a mejorar en 0,5% del PBI. Esto nos lleva a una expectativa de déficit cero y es lo que va a anclar cualquier expectativa sobre mayor endeudamiento o mayor emisión monetaria para financiar el Tesoro.

"La decisión es evitar que el paciente se muera"

"Encontramos un paciente en terapia intensiva a punto de morirse", dijo, y agregó: "Estamos decididos a empezar a hacer las cosas bien".

El funcionario aseguró que "las medidas son de la no opción" y contó que "no había opción, entendemos que son las correctas y son el telón de fondo para lo que se viene, que es el plan de reestructuración".

En cuanto a las jubilaciones, el vocero dijo que el "objetivo es terminar con un esquema jubilatorio que produce jubilados con muchas necesidades. Entendemos que son montos de muy bajo nivel y el objetivo es mejorarlo. Esta herencia fue tan brutal, que se espera que la inflación continua con su tendencia incremental". El objetivo es cortar con este esquema "perverso".

Con información de BAE