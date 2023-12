La "fiesta" ya terminó y Viott todavía no confirmó si podrá pagar sueldos y aguinaldo

La "fiesta" llegó a su fin el mismo Sábado, esta Argentina no da respiro y es una verdadera trituradora, Leonardo Viotti ya ingresó a la misma y los tiempos corren inexorablemente. El Sábado, ante la "molesta" pregunta del cronista de R24N, Viotti no aseguró si podría pagar sueldos y aguinaldo y lo supeditó a "tengo que ver cómo están las cuentas del municipio". Pasados 4 días y mientras Papá Noel ya tiene el trineo listo, el actual intendente aún nada dijo sobre si pagará o no en tiempo y forma las obligaciones de la Municipalidad con sus empleados. Viotti se limitó a decir que para él es una prioridad, pero de confirmación nada todavía.

Somos conscientes de la situación del país, también de que Viotti recién está estrenando el sillón y ni siquiera se acostumbró al mismo, pero por las dudas le decimos que estamos cansados los argentinos del "Ah pero....".

El intendente consideró que el pago de sueldos y el normal funcionamiento de los servicios públicos son prioridad para la gestión. Asimismo, puso en valor la relación de diálogo con los vecinos y las instituciones para encaminar objetivos comunes.

A pocos días de asumir como Intendente de Rafaela, Leonardo Viotti hizo un repaso sobre la situación en la que se encuentra el Municipio en distintos aspectos.

Viotti hizo referencia a los recursos disponibles, diciendo que "desde hace 25 años, el Municipio tiene un fondo anticíclico que rondaba los 2 millones de dólares y que fue generado para momentos de emergencia, casos de catástrofe o cualquier otro problema, y así hacer frente a cualquier contingencia extraordinaria”.

En ese sentido, manifestó que la transición se llevó a cabo en "buenos términos", pero no dejó de señalar que la gestión anterior "vendió parte de esos fondos -500 mil dólares- para pagar, principalmente, algunas deudas con proveedores y yo pienso que no correspondía, que había que guardar ese dinero, sobre todo pensando en lo que va a venir ya que tenemos que tener cierto respaldo. Entonces, ese fondo está disminuido".



Asimismo, el mandatario mencionó que el superávit presentado por la anterior gestión ante la población no es real. No obstante, expresó que "en caja hay algunos fondos que nos van a permitir hacer frente a los pagos inmediatos de sueldos y creo que no va a haber ningún problema para pagar los aguinaldos". En ese aspecto, las nuevas medidas económicas anunciadas por el Gobierno Nacional representan para el intendente Leonardo Viotti y su equipo "un gran desafío y para nosotros es prioritario asegurar el pago de los sueldos y seguir prestando los servicios".



Por otra parte, el titular del Departamento Ejecutivo destacó la labor diaria que realizan los trabajadores municipales, "así como los tercerizados que facturan servicios al Municipio, contratos momentáneos y cooperativas" que desarrollan sus actividades en las distintas dependencias del Estado municipal para que la ciudad mantenga un estándar de vida que es tomado como ejemplo en el país.



Diálogo con los actores de nuestra comunidad

En cuanto al día al día de los vecinos y las expectativas que el sector comercial, industrial y de servicios tiene sobre diferentes aspectos, el intendente mencionó que las obras se van a desarrollar en la medida que la coyuntura lo vaya permitiendo, al tiempo que puso en valor el encuentro mantenido con los representantes vecinales de los 42 barrios que conforman nuestra ciudad en el Centro Recreativo Metropolitano La Estación: "Mantuvimos un encuentro con los presidentes de las comisiones vecinales de los barrios de la ciudad y el tema predominante fue la inseguridad que avanza, lamentablemente, en Rafaela. Para resolver un problema, el primer paso es reconocerlo y, a veces, los gobiernos se desesperan por tratar de ocultar las realidades, sobre todo cuando se trata de inseguridad, y así tratar de llevar la sensación de que estamos mejor de lo que realmente estamos. No creo que sea ese el camino".



Ampliando, Leonardo Viotti dijo que "necesitamos el compromiso de la justicia", mientras subrayó "las primeras señales del nuevo Gobierno Provincial en quienes tenemos muchas esperanzas, que nos ayuden. Entre todos tenemos que aportar nuestra parte".